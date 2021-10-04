【裝修攻略@iM網欄】裝修時，記得要考慮未來十年的需要

本文將以新婚裝修為例，帶出「裝修必須考慮長遠生活模式」此重點。由於裝設公司無法預知戶主的需要，這部分的情報必須由戶主提供。

不少戶主結婚裝修，都不會預「咁快有小朋友」。但有裝修公司提出，有個案正是客戶在裝修完工後才察覺此一需要，結果只得再花費六萬多元去重新改裝……

戶主需要學會「前瞻思維」，因為你越能夠預想未來十年生活的變化，就越能夠做出能好好住滿十年的裝修。一間好的設計公司應該懂得判斷「戶主喜好」是屬於長遠還是短期，再決定將這些喜好放入「裝修」還是「擺設」上（舉例）。

比如說，戶主說愛死了豹紋裝飾，但一問之下，原來戶主只是近年因潮流才喜歡上的，那麼，除非戶主打算一兩年後重新裝修，否則設計師應提醒戶主，將近期愛好納入工程內（例如貼「豹紋牆紙」）未必明智，可考慮以能更換的擺設代替（例如地毯/屏風）。這就可以避免看膩生厭。

裝修必須耐看，擺設則可隨時替換



那麼，新婚夫婦如果不排除生小孩的可能，他們應考慮甚麼呢？

1. 小孩房間─這方面很多人都會想到。即使夫妻二人決定「生小孩時才間出房間」，亦可以在大裝修時，預先考慮日後重新間房時的位置，一併設計「未來樣式」。

2. 未來電位─設計「未來樣式」有別於預留空間。比如說，戶主事先考慮屆時房間的電位數量及位置等等，將到時間房的工程盡量縮小，至少不用重鋪電線。單是這點也節省一筆了。

3. 工人房─如果生小朋友，你會準備請工人嗎？假設答案是肯定，那工人是否與嬰孩同一房間？如果是的話，這間隔房的設計又會有所不同。一旦有了工人，單位的其他設計上又要不要改動呢？

4. 閉路電視─這大概是戶主最易遺漏的一項吧！如果戶主不在裝修時同時裝置閉路電視，那日後就要面對布天花電線的可能，或者要用油漆將電線刷上「保護色」遮掩了。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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