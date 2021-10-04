【裝修攻略@iM網欄】俾左錢，卻達唔到好效果？

「你一定要了解自己嘅喜好、需要、甚至怪癖……，因為師傅不是你肚子裡面的蟲。」

─裝修學院

網上看見一位戶主裝修400呎單位用了四十多萬，效果普通，筆者只花了二十餘萬，卻令很多人「誤會」是豪裝，覺得很喜歡、很舒服、很好住。最大原因是戶主清楚知道自己要甚麼。

要用很低成本達到理想效果，不是透過「每個項目盡量慳」就行，需要考慮整個裝修工程的目標，進行合乎優先順序的資源分配。

裝修的目的，是提升長遠的生活質素。那對於你來說，甚麼是生活質素？設計師/裝修師傅的看法未必與你相同。有些戶主會著眼於需要，例如「我要更多收納空間」，其實可能只是用了錯誤的方法，去滿足自己的生活需求；有些戶主說「我沒特別要求，只要實用」，他們往往是冤枉錢花得最多的。因為他們無法發揮「設計所能達致的魔術般效果」，也容易因為缺乏主題，令全屋裝修缺乏一致性，由於裝修期間的三心兩意，弄了個沒統一風格的「四不像」，充滿大量的「沒想到」、傢俬裝修之間互不合襯、很多外觀和使用上的細節都被忽略等等。

「知道自己想要乜」，不但可以加快工程、減低成本，更可能你會願意多花數萬元獲得理想的裝修成果。但認識自己並不是那麼容易，下篇再談。

以下列出四個戶主對於「自己想要乜」的思考盲點。

「未見過」的限制

如果你過去三十年都在公共屋邨生活，從未體驗過燈槽、射燈的用處，或者籠統地說──「未見過很靚、很統一的裝修」，你又怎會懂得告訴師傅這些對你來說有多重要？如果你平日習慣凌亂地放置雜物，不知道整齊企理的家居是怎樣塑造的，那麼你怎懂得考慮電器藏線的問題，要求一個「每件雜物也有家」的居住環境，建立一間舒服、有氣氛，又方便打理的居室。

「知識限制」的結果是雖然你花了一大筆錢都只能「翻新了舊居」，然後對於「為甚麼花了那麼多錢，自己的居室還是比不上別人」心有不甘。

「壞習慣」的限制

很多人都想要多一點收納空間，千方百計將位置用盡，有小小空隙都用櫃填滿。實際上這樣只助他積存了很多數年不拿出來的備用東西，並沒有實際提高生活質素。反而因不願處理舊東西，令屋企物件凌亂和難以清理。從設計角度看，空間感對舒適的生活很重要。能夠感受到空間的好處，其實比用來放櫃更「實用」。

戶主不要只著眼於自己覺得需要的東西，而要衡量對生活質素的具體影響。

「已接受」的限制

有戶主長年將衣服晾在近門的走廊，這是非常影響外觀的。每天出入都經過的地方，最需要花心思弄好。覺得「那空間反正用不著」不過是習慣了以往的不良做法。如果和其他做法比較一下，戶主很可能立即不想再回到從前。

4. 「不知其所以然」的限制

很多戶主都會想要一些項目，但卻不清楚自己「為甚麼想要」。例如燈槽的目的，是利用間接光，讓室內感覺更柔和，以及令視野更廣闊更立體（另文詳述）。倘若「感覺柔和」對戶主很重要，那單位就不應該多用白燈。如果戶主知道了自己的「價值」，就能夠將所有項目聚焦於呈現這些價值，那麼，全屋裝修即使很簡單，也會非常統一和有設計感。

「認識自己」雖屬老生常談，但單是這一項，已經可以為戶主節省/帶來過萬元的價值。

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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