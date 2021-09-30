今日推介中海外｜中電信、中海油、建行、小米、友邦最新部署

恒生指數中午收報24450點，跌212點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中海外 （00688） ，另亦會分析中電信 （00728） 、中海油 （00883） 、建行 （00939） 、小米 （01810） 、友邦 （01299） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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00:00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

02:50 – 中電信 （00728） 不宜跌穿2.50元

04:30 – 中海油 （00883） 雙頂？

07:00 – 建行 （00939） 4.50-6.50元區波動

09:30 – 小米 （01810） 要守20.65元位

11:30 – 友邦 （01299） 望見底回升

13:00 – 中海外 （00688） 望見底回升

17:55 – 推介股表現記錄

18:25 – 去7日解答問題記錄

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