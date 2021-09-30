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今日推介中海外｜中電信、中海油、建行、小米、友邦最新部署

股市 13:00 2021/09/30

分享：

恒生指數中午收報24450點，跌212點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中海外 （00688） ，另亦會分析中電信 （00728） 、中海油 （00883） 、建行 （00939） 、小米 （01810） 、友邦 （01299） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code

00:00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

02:50 – 中電信 （00728） 不宜跌穿2.50元

04:30 – 中海油 （00883） 雙頂？

07:00 – 建行 （00939） 4.50-6.50元區波動

09:30 – 小米 （01810） 要守20.65元位

11:30 – 友邦 （01299） 望見底回升

13:00 – 中海外 （00688） 望見底回升

17:55 – 推介股表現記錄

18:25 – 去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

*重溫今早HKET「財經台」節目*

《ET午市精點》恒指第三季大瀉4000點 PMI數據再遜預期【按此】

《ET開市直擊》黃國英分析港股、美股投資部署【按此】

港股 中國海外發展（00688） 中國電信（00728） 中國海洋石油（00883） 建設銀行（00939） 小米集團－W（01810） 友邦保險（01299） 石鏡泉

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