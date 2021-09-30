【Google】打破語言障礙？　Google Meet開始測試即時字幕翻譯

▲ Google Meet最近為即時字幕翻譯功能進行測試，將口說的英語字幕，自動翻譯成西班牙語、法語、葡萄牙語或德語。

為了讓跨國會議順利進行，Google Meet最近為即時字幕翻譯功能進行測試，將口說的英語字幕，自動翻譯成西班牙語、法語、葡萄牙語或德語。

【Dropbox】拓展雲端儲存以外服務 Dropbox推3新產品針對團隊協作及創意工作者

不過該功能目前僅開放予 Google Workspace Business Plus、Enterprise Standard、Enterprise Plus、Edication Plus 及 Teaching & Learning 的升級用戶使用，即是說基本上只有企業和教育帳戶能夠使用，並要由系統管理員提出申請。

申請通過後，用戶使用時要先在設定中開啟字幕，並將字幕設定為英文，之後就能在下方看到翻譯成其他語言的選項。Google 在官方網誌中表示，希望即時字幕翻譯能降低國際間合作的門檻，並協助所有的參與者以自己最熟悉的語言加入討論，以平衡人與人之間的分享資訊、學習及協同合作能力。

不過Google未有在官方網誌中透露，將即時字幕翻譯功能應用到其他語言，以及開放給一般用戶使用的時間表。

【蘋果更新】iWork系列生產力App加入協作演示功能 iPhone處理文書更方便

【Microsoft】微軟呼應環保潮流 藉海洋回收塑膠製成無線滑鼠

記者：廖淑瑩