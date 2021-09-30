【大行看法】景順：逾八成全球投資者過去一年上調或保持中國配置　逾六成考慮增持

▲ 景順：逾八成全球投資者過去一年上調或保持中國配置 逾六成考慮增持

景順發表調查報告指，全球逾八成資產所有者，均已在過去12個月裡上調或保持對中國投資的配置，有64%預期將在未來12個月進一步增持，只有12%的受訪者表示預期會有所減持。

景順早前委託經濟學人影響力（Economist Impact）對全球投資者的中國配置進行調查，調查收集包括北美、亞太、歐洲和中東地區的200位元資產所有者的意見，當中有六成受訪者預期，未來12個月中國經濟狀況將優於全球其他地區。雖然新冠疫情令經濟行為和金融市場發生轉變，但有54%的調查受訪者表示，疫情提高了他們對中國配置的風險偏好。

科技創新和金融服務仍是熱門投資主題

近期內地針對科技互聯網等行業的監管趨嚴，但調查結果顯示，仍有接近五成的投資者最看好科技創新和金融服務這一投資主題，而有逾兩成半投資者青睞醫療保健和國內消費主題。而在科技領域中，有39%的資產所有者在人工智慧或相關數字自動化領域尋找投資機會，而5G領域以及面向消費者或B2B（企業對企業）的線上服務領域，則分別有32%和31%的受訪者關注投資機遇。

景順中國A股投資總監、業務策略與發展主管謝征儐表示，中國是全球唯一一個在新冠疫情下仍在2020年實現GDP正增長的主要經濟體，儘管地緣政治局勢持續緊張，中國監管機構近期的行動也被市場所關注，但隨著國家微調其產業政策，以平衡增長與可持續性，宏觀前景仍保持強勁，相信全球投資者已意識到長期配置中國資產的必要性和益處。

改善ESG披露成投資者擴大中國配置誘因

另外，調查又提及，市場透明度及企業治理，仍然是投資者在面對中國投資時最大的挑戰，有38%的受訪者認為企業報告信任度不足，38%的的受訪者認為監管透明度低，有25的受訪者表示無法及時獲得中國股票或債券發行人的ESG相關資料，12%認為ESG相關資料很難核實。此外，有23%的資產所有者在調查中提到，改善ESG披露是其擴大中國配置的關鍵因素。

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記者：梁安琪