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【華為平板】華為推全新MatePad系列　10月上旬港開賣最平$2,488入手

科技 14:15 2021/09/30

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華為宣布 HUAWEI MatePad 10.4（LTE版）即將在港開賣，售價$2,488起。

平板市場最近競爭相當激烈！繼蘋果推出新款iPad以及小米推出小米平板5，華為（HuaWei）近日也宣布，兩款全新HUAWEI MatePad平板，包括：HUAWEI MatePad Pro 12.6（Wi-Fi版） 及 HUAWEI MatePad 10.4（LTE版）即將在港開賣，售價$2,488起。

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事實上，華為MatePad 10.4吋本身在港已正販售Wi-Fi版本。今次登場的MatePad 10.4則支援LTE功能，採用Kirin 810 7nm製程處理器，支援華為自家研發Da Vinci 架構NPU。屏幕方面則採用10.4吋2K超高清全面屏，機身重量只有460克。

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至於MatePad Pro 12.6則只有Wi-Fi版本，搭載HarmonyOS 2，支援多屏協同功能，包括鏡像、擴展和共用三種模式。HUAWEI MatePad Pro 12.6 採用Kirin 9000E處理器，搭配12.6吋OLED全面屏。 

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售價方面，HUAWEI MatePad 10.4 （LTE版）售2,488起，備有夜闌灰配色；HUAWEI MatePad Pro 12.6 （Wi-Fi版）則售$6,588起，備有曜石灰配色。

【蘋果iPad】蘋果新iPad、iPad mini周五開賣　實試Touch ID、Center Stage功能

責任編輯：曾曉汶

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