最近有國內大型內房發展商處於違約的邊緣擾亂了金融市場。畢竟該內房發展商約三千億美元的債務佔中國GDP的2%，擔憂並非沒理。但這並非中國的「雷曼時刻」。與擁有大量槓桿和交易對手風險的對沖基金或投資銀行不同，歸根結底恆大是資產負債率高、運營結構簡單得多的房地產公司。因此，該內房發展商對全球金融市場的影響將有限。

第一，道德風險與金融穩定中取得良好的平衡。打擊投機房地產和限制樓價是中國追求「共同富裕」重要一環。但鑑於房地產佔中國經濟約25%，政府允許這行業陷入混亂並對經濟造成實質損害的機會不大。相反，政府將在減少道德風險和維持整體金融穩定之間取得平衡。如果情況進一步惡化，預計中國人民銀行將加強和放寬流動性。

第二，中國房地產價格沒有大幅調整的跡象。是次事件對整體經濟產生骨牌效應，房地產必須大幅調整，因為後者持有的抵押品將對銀行系統產生重大影響。然而，事實並非如此。年初至今，北京和上海的均價見7%增長。

第三，即使全球投資組合對中國「看淡」，但亦沒有擁擠的交易，。在全球股票基金中，美國的「代理」基準權重約為52.0%，而對中國的配置僅為約2.9%。但即使是這個水平，目前對中國的主動配置也只有1.7%，這構成了41%的「看淡」持倉。由於中國股票在全球代表性不足，因此如果中國房地產形勢進一步惡化，全球投資組合受到影響而大幅萎縮的機會不大。

在現行的經濟環境，我們對全球風險資產保持正面，相比起發展中市場，我們更偏好成熟國家。我們認為是次內房事件對全球風險資產的影響有限，在持續強勁的企業盈利和良性的貨幣政策環境下保持正面立場。