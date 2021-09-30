【Dropbox】拓展雲端儲存以外服務　Dropbox推3新產品針對團隊協作及創意工作者

▲ Dropbox Shop可以讓創意工作者在店內售賣數碼內容，其亦提供建立產品頁面、付款及內容交付的功能。（Dropbox）

Dropbox主打雲端儲存，但近期亦積極開拓其他服務。早前發表3個新功能，主要針對團隊協作及創意工作者。

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Dropbox Capture 較適合一般用戶使用，以短影片取代文字，提供有效率的協作體驗。新功能可以讓工作團隊利用簡短影片，代替冗長的電子郵件與文件進行溝通，協助團隊節省時間。形式也不一定是錄製真人講解的影片，也包含屏幕錄製、GIF與屏幕截圖功能，以視覺化方式呈現工作資訊。

Dropbox特別提到「跨時區」的使用場景，Dropbox Capture讓跨時區的團隊，透過影片錄製的方式來更新、分享即時情況。該功能目前提供Windows及macOS版本，個人和商務用戶均可試用。

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Dropbox這次也針對創意工作者，推出兩項新功能，分別是Dropbox Shop及Dropbox Replay。其中，Dropbox Shop可以讓創意工作者在店內售賣數碼內容，其亦提供建立產品頁面、付款及內容交付的功能，創作者只需把影像、音訊、影片等內容上傳即可開始售賣。目前該功能正進行測試，用戶需先申請試用。

隨著企業採用遠距工作，這也讓影片的修改工作變得愈來愈困難。針對這個痛點，Dropbox推出Dropbox Replay，讓團隊的所有人都能在 Dropbox 中播放影片，並且在畫面上留言、加上註解等，減少麻煩。該功能即將推出測試版，用戶需先申請試用。

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記者：廖淑瑩