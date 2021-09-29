【注入新元素】二代接手家族參茸生意　著重與老一輩員工溝通

▲ 林迪恩坦言，過往的工作經驗不是與中醫、中藥有關，所以在接手生意時會感到迷茫，甚至曾經有掙扎。（陳國峰攝）

參茸行業一向給人古舊的感覺，甚至難以吸引年青人入行。不過從事建築行業的林迪恩，早年就接手父親的生意，首要工作除了為公司的產品包裝、銷售、管理等進行改革創新，她亦更著重如何與公司老一輩的員工溝通，以了解他們的想法。

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父親離世接手生意 遇3大挑戰

林迪恩自小在中醫藥環境長大，其父親林日初為中醫師，在 50 年代初投身於澳門中醫藥業，並在 70 年代創辦中僑參茸，業務遍佈中國、香港及美國。至於本身從事建築行業的林迪恩，在父親離世後，接手中藥材生意。由建築業轉戰參茸業，林迪恩坦言，過往的工作經驗不是與中醫、中藥有關，所以在接手生意時會感到迷茫，甚至曾經有掙扎。雖然作為「行外人」接手生意，但她認為自己有責任延續父親的生意，相信慢慢會找到出路。

搖身一變成為公司的舵手，必定要對中藥材有所認識，所以林迪恩在接手生意後亦有報讀一些關於中醫藥養生的課程，以及與行家、廠商交流，從中學習中醫藥知識。林迪恩表示在接手過程中面對 3 大困難，例如如何為整個行業注入新元素、如何確保與跟隨父親工作近 30 年的員工有信心繼續工作，以及尋找新方向可以讓業務繼續維持下去。

老員工成公司「無價寶」 秉承父親傳統

在管理方面，林迪恩決定好公司的未來發展方向後，會與員工溝通，告知他們未來的發展計劃，讓大家發表意見和看法，繼而了解他們的憂慮。至於公司有不少跟隨父親已 30 年以上的老員工，林迪恩也有一套溝通方法。她認為，與年紀大或有經驗的人溝通，大家要互相尊重，亦要有耐性地聆聽他們的想法。比起只顧說出自己的想法，反而是要了解他們的憂慮，繼而解決這些問題。她又認為，老員工可以帶給公司經驗，因為中藥材行不像其他行業般，資訊不會有一個標準答案，例如「花膠咩叫靚？、鮑魚哪個產地最好？、哪種方法處理最好？」，這些都是老一輩的員工累積而來的經驗，不是唾手可得的東西。

▲ 公司在產品包裝上花了不少心思，例如在盒上印上一些由父親寫下的字句，代表公司的願景。（陳國峰攝）

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中藥行業融入數碼化 投資6位數碼轉型

林迪恩接手父親的中藥材生意後，為業務注入新元素。在講求數碼化的趨勢下，投資6位數為業務進行數碼轉型，如開設自家網店。她認為，中醫藥行業需要與科技結合，才得以承傳。她認為需要將業務現代化，所以引入企業資源規劃系統（Enterprise Resource Planning，ERP），將倉存、銷售、財務等整合，可以隨時查看藥材的倉存及營運情況。

林迪恩透露，公司在國內的生意額在最近三至四個月上升約 30 至 40%。她又指，香港市場暫時會集中在電商，以及開設期間限定店（Pop Up Store）。當這些模式運作成熟時，會計劃開設實體店。至於在內地，亦將會進駐天貓平台開設旗艦店，平台初期將會服務大灣區一帶的消費者，並逐步拓展至全國，以滿足中國消費者的購物需求。

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記者：廖淑瑩