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牛津研究: 逾三分一新冠康復者 出現長期後遺症

環球社會熱點 12:16 2021/09/30

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新冠肺炎疫情持續超過一年，部分新冠肺炎患者即使康復後，仍會出現後遺症。英國牛津大學與美國公共衛生研究院（NIH）進行的一項研究顯示，有超過三分之一的新冠肺炎康復者，在確診後的3至6個月出現最少一項後遺症。

輝瑞CEO料要每年接種新冠疫苗 1年内可如常生活 【下一頁】

牛津大學與NIH周三（29日）公布一項研究結果。團隊研究美國近27.4萬名新冠康復者在確診後的3至6個月身體狀況，並與約11.4萬名同期確診的流感患者紀錄進行比較。研究發現有37%新冠康復者在確診後的3至6個月，最少出現一項長期後遺症，比率較流感患者高1.5倍。

後遺症包括呼吸異常、腹痛等疼痛、疲勞、頭痛、認知障礙及焦慮等症狀。痛症為最常見症狀，焦慮則排第二，研究中有15%新冠康復者出現焦慮症狀。

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研究：母親懷孕時接種疫苗 新生嬰獲高水平抗體 【下一頁】

研究指之前因感染新冠肺炎住院的患者，較易出現上述後遺症。研究同時發現，女性及年輕人最常出現頭痛及肌肉痛、而女性同時容易出現腹痛及焦慮症狀；男性則更容易出現呼吸困難及認知問題。

責任編輯：郭麗明

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