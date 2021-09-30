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【大行報告】花旗大和齊降阿里巴巴目標價　限電、內房淡風拖增長　阿里巴巴曾創香港上市低

股市 12:12 2021/09/30

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【大行報告】花旗及大和齊降阿里巴巴目標價　第二季財報具挑戰料阿里降全年增長目標

阿里巴巴 （09988） 再遭大行下調目標價，因應內地8月份零售數據疲弱、最新限電及內房市場銷售吹淡風，花旗相信消費非必需品的需求不濟，預期阿里巴巴難以達至2022財年收入增長三成的目標，很大機會調低全年預測。花旗續指，阿里巴巴近日股價回調可能已反映消費疲弱及持續的監管陰霾，因此調低阿里巴巴目標價19.4%至232元。

阿里巴巴於第三季最後一個交易日曾創香港上市後新低，半日股價跌4%，報141.9元，成交24億元。

阿里巴巴申請註冊元宇宙【下一頁】

花旗指，雖然市場波動及宏觀環境轉差，但阿里巴巴有效的投資，聚划算向低線城市及社區滲透，國際零售市場業務穩健，加上雲服務具結構性增長機遇，相信阿里巴巴可以走出風浪。

該行估計，阿里巴巴第二季收入按年增長32%至2052億元人民幣，經調整盈利362億元人民幣。其中，中國零售收入增表35%至1290億元人民幣。

阿里巴巴確認旗下App接入微信支付，詳見【下一頁】

花旗調低阿里巴巴2022至2024財年的收入及經調整盈利預測，以反映內地零售數據疲弱，即使聚划算及社區服務業務強勁，但目前對收入貢獻仍有限。天貓已開始今年「雙11」銷售活動，以吸引更多新產品及直播，但花旗對今年GMV增長持審慎態度，因宏觀經濟疲軟及消費力下降。

另一券商大和資本亦降阿里目標價15.4%至220元，評級「買入」。大和認為，第二季將是阿里巴巴最具挑戰的季度，因7至8月消費情況相當疲弱，因此降低季度收入增幅，由36%降至29%，而基於宏觀環境未有起色，相信2022財年難以看到增長加長，但該行仍相信阿里巴巴目前估值吸引。

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港股 大行報告 新經濟股 阿里巴巴－SW（09988） 花旗銀行 目標價 天貓 阿里巴巴

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