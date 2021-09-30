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英國出動軍隊運送汽油 油站壓力開始緩和

環球社會熱點 12:22 2021/09/30

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由於英國缺乏重型貨車司機運送汽油，多地出現汽油短缺情況。英國商務大臣關浩霆表示，英國於本周內安排軍隊運送燃料。英國汽油零售業協會（PRA）主席麥德森表示油站壓力緩和，購買汽油民眾有所減少，但預料補足油站庫存需時。

約翰遜指燃油短缺情況有改善 確保聖誕節供應穩定 【下一頁】

英國周三（29日）已出動後備車隊，由平民駕駛80輛車率先運送汽油。關浩霆（Kwasi Kwarteng）表示，內閣官員已決定在未來數天內部署軍隊，約有150名軍隊司機駕駛油罐車，另有150名陸軍提供支援。關浩霆承認事態嚴重，但否認燃料供應出現危機。

英國商業、能源和工業策略部發表聲明，引述包括殼牌石油英國分部（Shell UK）、英國石油（BP）及埃索石油有限公司（Esso）等燃料供應商表示，短缺情況將在未來數日內漸趨穩定，鼓勵民眾如常入油協助穩定供應。聲明強調煉油廠及碼頭的汽油庫存充足，但對出動後備車隊的安排表示歡迎。

英國躁漢揮刀怒斥打尖司機 燃料短缺油站排長龍 【下一頁】

PRA表示燃料短缺情況有改善跡象，油站壓力開始緩解。協會旗下5,500個油站中，有27%周三報告燃料耗盡，較周日的三分之二大幅下降。麥德森（Brian Madderson）表示，雖然恐慌性購買情況有所改善，但汽油需求仍異常旺盛，報告耗盡油站數目按日有輕微下降。他預料補充英國所有油站存貨可能需要數日時間，但強調燃料庫存充足。

責任編輯：李俊儀

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