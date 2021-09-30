▲ 【中港通關】廣東10月11日恢復赴香港商務簽注 配合「來港易」

中國出入境管理局公布，為回應香港「來港易」計劃，廣東省試行恢復內地居民辦理赴香港商務簽注。自10月11日起，廣東省內企業機構工作人員及個體工商戶經營者赴香港從事商務活動，可向廣東省公安機關出入境管理部門申請辦理赴香港商務簽注，但不包括疫情中、高風險地區及申請前14天內有疫情中、高風險地區旅居史的人員。

當局續指，持商務簽注人員應通過香港「來港易」計劃前往香港，並自覺嚴格遵守相關主管部門關於防疫管理的規定要求。

相關負責人表示，有關新措施落實中央關於統籌疫情防控和經濟社會發展要求，積極支持香港恢復經濟發展。下一步，出入境管理局將根據疫情形勢變化，動態調整出入境管理政策措施，推動有序恢復內地與香港地區人員正常往來。

美國承認誤將香港疫情風險評級調升，可見【下一頁】

香港9月中推行「來港易」容許內地居民可免強制隔離檢疫訪港，但使用率未算太高，每日從深圳灣口岸、港珠澳大橋入境香港的內地訪客約200至300人。

據港府「來港易」要求，入境香港前14天未到過廣東省、香港、澳門以外地區的非香港居民，可以預約「來港易」名額，每日限額2000人。預約成功人員持有效赴港證件及核酸檢測陰性證明，經深圳灣口岸、港珠澳大橋口岸前往香港，入境後享有豁免政策。

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編輯：麥德銘

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