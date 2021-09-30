香港珠寶聯盟接種疫苗大抽獎活動頒獎禮完滿結束

香港珠寶聯盟接種疫苗大抽獎之「打疫苗抽獎贏珠寶鐘錶首飾」獎賞活動， 於 9月28日假香港灣仔會議中心展覽中心演講廳舉辦了簡單而隆重的頒獎典禮。在商務及經濟發展局陳百里副局長，邵家輝立法會議員，鄺美雲港區全國人代表，及香港珠寶鐘錶首飾業界計有25個商會會長、理事長、主席等首長，及各界商會領導，珠寶鐘錶首飾業界公司老闆，專業人員，社會賢達等各界友好出席支持和見證下，經已圓滿完成。

是次活動得到零售，批發，設計，製造等15個香港珠寶首飾行業商會，及數十家行業公司，及行業翹楚，從業員及社會賢達等等的支持。香港珠寶聯盟向所有参與和支持這次活動的商會，公司、個人及社會賢達等所有人致以崇高的敬禮和衷心的感謝。

香港市民疫苗接種率由5月份(未有抽獎這回事出現)不到三成的接種率，到現在合資格接種率已超過63%。由此資訊足見經濟激勵的巨大誘因因素存在，也印證是香港獨有文化的現況印證。所以香港珠寶聯盟主辦，召集，經歷數月統籌和籌備的【香港珠寶聯盟新冠疫苗大抽獎】活動終於昨天隨著簡單而隆重的頒獎典禮完成而圓滿功成。

我們期盼、這次活動的初模，可作為促進業界日後集合聯合交流的一個示範，促進香港珠寶鐘錶首飾業保持活力，從香港社會以經濟為先的文化當中，成為香港社會經濟支柱一股不容忽視的力量。我們期盼、疫情盡快得以控制，香港經濟，營商，通關出行，交流及健康，生活活動等社會環境盡快回復正常，舒適社會到來。

（資料由客戶提供）