【A股布局】國內明星基金組隊團購 呢隻網絡安全股有幾勁？

最近，A股上市的網絡安全股迪普科技（深：300768）發布了股份配售結果，明星基金經理謝治宇管理的興全合潤、興全合宜、興全社會價值等3隻基金齊齊出現在了獲配名單中。在謝治宇的帶隊下，興證全球基金旗下林國懷、任相棟、喬遷等明星基金經理也組團現身，合計派出10隻產品參與是次「團購」。

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迪普科技是一家網安公司，核心產品主要包括應用防火牆、入侵防御系統、Web應用防火牆、異常流量清洗、物聯網應用安全控制系統等。IDC數據顯示，迪普科技在今年上半车在中國UTM防火牆硬件市場份額為4.5%，排在華為（28.7%）、新華三（23.9%）和天融信（11.1%）之後，但在高端防火牆領域，公司競爭對手僅次華為及新華三。

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公司發布非公開定向增發結果，發行價格為每股34.71元人民幣，截至9月29日，收報42.99元人民幣，可能參與此次定增的投資者大約已經兩成多的帳面利潤。

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中信建投認為，迪普科技在高端防火牆上與華為、新華三等資訊科技巨頭的競爭中，仍然取得較高份額，反映公司優秀的產品能力。隨着運營商招標規則的優化疊加華為受限帶來的競爭環境改善，公司的高端防火牆產品有望在運營商後續集採中取得較高的份額。截至目前，公司應用交付產品已經入圍三大運營商集採，且在中國移動（00941）的集採中連續中標，還接連突破核心金融客戶，預計未來3年公司應用交付產品有望保持較快增長勢頭。

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記者：林衛