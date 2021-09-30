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【中國PMI】官方9月製造業PMI降至49.6 中國經濟跌入收縮區

股樓投資 11:24 2021/09/30

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國家統計局公布，官方9月製造業採購經理指數（PMI）跌至為49.6，低於上月0.5個百分點，降至榮枯綫以下，差過市場預期，反映中國製造業景氣水平有所回落。現在看來，中國多個製造業省份均出現限電限產情況，可以預見未來1月國內製造業的景氣度「好極有限」。

【樓市現象】金管局︰第2季收入槓桿比率升至91.8%高位 港人家庭買樓須「不吃不喝」19.6年，請按【見下頁

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數全部跌入收縮區。其中，生產指數為49.5，比上月下降1.4個百分點，表明製造業生產放緩；新訂單指數為49.3，比上月下降0.3個百分點，可見製造業市場需求有所下降。同時，從業人員指數為49，比上月下降0.6個百分點，反映企業用工景氣度有所下降。

【延伸閱讀】港股追蹤：跨境理財通起動 6大受惠股逐個捉，請按【見下頁

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國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，9月製造業PMI呈現供需兩端放緩，生產指數和新訂單指數均為年內低點，其中新訂單指數連續兩個月位於收縮區間，反映製造業生產活動和市場需求總體放緩。從行業情況看，石油煤炭及其他燃料加工、化學纖維及橡膠塑料製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等高耗能行業兩個指數均低於45，顯示供需明顯回落。

【同場加映】iM Cafe：港股24000築底 第四季10大收息股

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記者：林衛

經濟 國家統計局 PMI 中國

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