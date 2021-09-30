【房住不炒】房企手緊要錢唔要貨 速銷車位兩年後可退款

中國恒大（03333）以外，新力控股（02103）同樣面臨兌付危機，股份至今仍然停牌，市場關注10月到期的2.5億美元債，仍未給出一個兌付方案。內地記者實地探訪新力位於江西南昌的幾個項目，發現有的已經處於停工狀態。有的地產項目實行速銷車位，業主兩年後可申請全額退款。

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新力帝泊灣位於南昌經開區，是新力控股集團旗下的房地產項目，該小區一名李姓業主告訴記者，「最近看到小區張貼了一個廣告，上面寫著買車位兩年後可無條件退款，免費使用兩年車位，成功簽約客戶送萬元家具券。」

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該小區物業工作人員向記者證實此事，「這兩天確實是在搞活動賣車位，高層部分7.5萬元一個，洋房部分8.16萬元一個，如果兩年後對這個車位不滿意可以申請全額退款，但是要繳納一筆車位管理費每月60元，跟每月租車位是一樣的價錢。」有業主認為開發商出此下策是為了改善現金流，但是這個事情風險很大，如果新力熬不過這兩年，後面錢怎樣要回來呢？

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引述內地報道，新力控股現存三筆美元債，其中2021年10月18日到期一筆2.5億美元，年利率為9.5%；2022年1月24日到期有2.5億美元，年利率為8.5%；2022年6月18日到期2.1億美元。現在最為擔心的是，即將於10月18日到期債券兌付安排，公司給出的回復一直是正在採用各種方法加快應對，有新的進展馬上與大家溝通。

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記者：林衛