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【新加坡疫情】單日確診創新高 連續兩日破2000宗

環球社會熱點 10:55 2021/09/30

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新加坡的新冠肺炎疫情惡化，單日確診數字連續兩日突破2,000宗，新增2,268宗確診創新高。新加坡已連續10日新增新冠患者死亡個案，多個外勞宿舍也發現確診個案。

【新加坡疫情】確診數首破2000 感染群組再增加 【下一頁】

新加坡衛生部（MOH）周三（29日）宣布新增2,258宗本土個案，其中1,810宗屬社區感染個案，有448宗屬於外勞宿舍感染個案。本土個案當中，有510宗個案為60歲以上長者。

新加坡另外新增10宗境外輸入個案，其中7人抵達檢測時確診新冠肺炎，另外3人是在居家檢疫或自我隔離期間確診。

新加坡同日新增8名新冠患者死亡，分別為5男3女，年齡介乎72歲至90歲。6人無接種新冠疫苗，1人接種1劑疫苗，另外1人完成接種。

新加坡連續10日新增新冠患者死亡個案，本月累計有38名新冠患者死亡，較上月的18宗升逾一倍，總死亡人數升至93人。

美國提高新加坡旅遊警戒級別 建議未打針民眾勿前往 【下一頁】

新加坡幾個外勞宿舍也出現感染群組。位於裕廊西的Kian Teck Dormitory新增10宗，累計確診個案達60宗。另一間Kian Teck Hostel新增6宗，累計確診達49宗。

而Blue Star Dormitory新增4宗，累計確診達405宗，成為現時最大規模感染群組。

MOH指，現時有1,335名確診患者需留院，大部分人病情穩定。有197人需要吸氧，34人情況危殆。有192名重症患者為60歲以上長者。

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責任編輯：鄭錦玲

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