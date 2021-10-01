▲ 【電子消費券】第二期消費券已經發放 哪些公司、商場有新推廣優惠？

第二期電子消費券於今日（10月1日）起開始發放。於7月4日至17日已完成電子消費券申請的市民，如以支付寶香港、Tap & Go及WeChat Pay HK登記領取電子消費券可獲發3000元消費券；連同第一期2000元消費券，共5000元的電子消費券有效期至今年12月31日。

至於以八達通登記的市民，明日則會獲發2000元消費券；第三期1000元消費券則會在滿足指定條件後在12月16日發放。

有企業針對第二期消費券發放推出消費優惠，包括華置集團、Trip.com等。

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