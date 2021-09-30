【港股市況】恒生指數跌逾200點　科技股挫阿里巴巴、京東跌4%（不斷更新）

下一篇文章
【電子消費券】第二期消費券明起發放 哪些公司仍有優惠？
港股9月最後一個交易日低開逾100點，恒生指數開報24494點，跌169點。恒生科技指數跌近2%，報6057點。友邦 （01299） 延續昨日升勢，逆市再升逾2%；阿里巴巴（ 09988）、美團 （03690） 跌逾2%。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
即市走勢︰
【10：52】大市最新跌約230點，報24434點；科指跌1.9%，報6060點。
【10：43】益利 （01870） 挫四成，低見0.72元。
【10：42】領展擬收購澳洲悉尼維多利亞女王大廈等3大購物中心 作價33億元
【10：39】開拓藥業 （09939） 挫一成，低見46.6元。
【10：36】電力股向下，潤電 （00836） 跌逾3%；中國電力 （02380） 、龍源電力 （00916） 跌逾1%。
【10：29】科技股領跌，ATMXJ中，阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 跌逾4%，低見141.7元；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%；小米 （01810） 跌近3%。
【10：25】恒大 （03333） 最新跌逾2%；恒大汽車 （00708） 跌幅收窄至3%；恒大物業 （06666） 轉升近2%。
【恒大3333】恒大一周內兩度未能支付債息 合共涉資逾10億元
【10：19】十一假前濠賭股逆市向上，藍籌股銀娛 （00027） 升逾1%；金沙 （01928） 升逾2%。另外，永利 （01128） 升近1%；美高梅 （02282） 升0.6%；澳博 （00880） 升近2%；新濠 （00200） 則跌逾1%。
【10：14】平保 （02318） 股價跌逾3%，低見52.6元。
【10：05】富力地產 （02777） 升幅擴大至8%，高見5.56元。
【10：04】內房股逆市向上，中海外 （00688） 升1%；潤地 （01109） 升逾1%；碧桂園 （02007） 升0.3%；雅居樂 （03383） 升0.7%；融創 （01918） 升逾6%。
【09：57】期指率先倒升，報24518點，升3點。
【09：55】報道指領展 （00823） 正洽購悉尼商業區三座購物中心各50%股權，作價約5.5億澳元，正在進行盡職調查，領展股價升近3%，高見67.3元。
【09：54】中國9月財新製造業PMI勝預期，大市跌幅收窄至約130點，報24533點。科指跌1.6%，報6082點。
【09：46】中國9月財新製造業PMI為50，前值為49.2。
【09：43】恒大 （03333） 早段跌半成，低見2.89元；恒大汽車 （00708） 回吐逾18%，低見2.72元；恒大物業 （06666） 跌1%。
【09：40】科技股下跌，其中阿里巴巴 （09988） 跌近4%，低見142元。京東 （09618） 跌半成，低見277元。網信辦印發《加強互聯網信息服務算法綜合治理的指導意見》，目標利用三年左右時間，逐步建立治理機制健全、監管體系完善、算法生態規範的算法安全綜合治理格局。
【互聯網監管】網信辦：加強互聯網信息服務算法治理 監測算法安全風險
【09：38】富力地產 （02777） 與主要股東（均為公司執行董事兼大股東）組成合營公司，以物色及共同投資項目開發及物業相關投資，富力股價今早逆市升近2%，高見5.21元。
【09：36】有指中國8月和9月未宣布任何新的視頻遊戲許可，中國政府對遊戲內容的監管審批變得更嚴格，騰訊 （00700） 跌近2%；網易 （09999） 跌逾4%。
【09：33】國茂 （08428） 股價早段逆市升逾3成，高見0.26元，成交379萬元。
【09：32】港股開市後跌幅擴大至近300點，恒指報24378點，跌285點。
【09：20】恒生指數開報24494點，跌169點。恒生科技指數跌近2%，報6057點。友邦 （01299） 逆市升逾2%；阿里巴巴（ 09988）、美團 （03690） 跌逾2%。
【09：13】期指開報24380點，跌135點或0.6%。
【09：12】中國9月官方製造業PMI為49.6，低於預期的50，前值為50.1。9月非製造業PMI為53.2，預期為49.8，前值為47.5 。9月綜合PMI為51.7， 前值為48.9。
【09：00】恒指黑期跌約115點，報24516點。道指期貨升107點，報34498點。
【08：55】Marathon Asset趁低吸納恒大債券 將繼續低位買入
【08：06】四環醫藥發澄公告 致力保持和Hugel長期戰略合作關係
【07：50】和譽開曼2256今日起招股 一手入場費約25171元
【07：45】英國保誠2378超額認購0.43倍 一手中籤率100%（附分配結果）
【07：45】港股ADR收報24331點，跌331點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報41.01元，較港收市價低0.24元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報453.86元，較港收市價低11.14元或2.4%。
【07：30】美債息回軟，美滙指數升穿94關，為去年11月以來首次，美股個別發展，道指一度反彈280點，收市升90點，報34390點；標指升6點，報4359點；納指則跌34點，報14512點。
【開市9點半】港樓價相當於家庭收入19.6年 儲局官員料至少2022年底才加息
港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】
一鍵攞齊全 港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結
責任編輯︰梁浩碩