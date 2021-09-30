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【港股市況】恒生指數低開169點　友邦逆市再升2%（不斷更新）

股市 09:23 2021/09/30

分享：

港股9月最後一個交易日低開逾100點，恒生指數開報24494點，跌169點。恒生科技指數跌近2%，報6057點。友邦 （01299） 延續昨日升勢，逆市再升逾2%；阿里巴巴（ 09988）、美團 （03690） 跌逾2%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【09：20】恒生指數開報24494點，跌169點。恒生科技指數跌近2%，報6057點。友邦 （01299） 逆市升逾2%；阿里巴巴（ 09988）、美團 （03690） 跌逾2%。

【09：13】期指開報24380點，跌135點或0.6%。

【09：12】中國9月官方製造業PMI為49.6，低於預期的50，前值為50.1。9月非製造業PMI為53.2，預期為49.8，前值為47.5 。9月綜合PMI為51.7， 前值為48.9。

【09：00】恒指黑期跌約115點，報24516點。道指期貨升107點，報34498點。

【08：55】Marathon Asset趁低吸納恒大債券　將繼續低位買入

【08：06】四環醫藥發澄公告　致力保持和Hugel長期戰略合作關係

【07：50】和譽開曼2256今日起招股　一手入場費約25171元

【07：45】英國保誠2378超額認購0.43倍　一手中籤率100%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報24331點，跌331點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報41.01元，較港收市價低0.24元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報453.86元，較港收市價低11.14元或2.4%。

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    +3
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【07：30】美債息回軟，美滙指數升穿94關，為去年11月以來首次，美股個別發展，道指一度反彈280點，收市升90點，報34390點；標指升6點，報4359點；納指則跌34點，報14512點。

    點擊圖片放大
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【開市9點半】港樓價相當於家庭收入19.6年　儲局官員料至少2022年底才加息

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊全 港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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