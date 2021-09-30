【港股市況】恒生指數低開169點　友邦逆市再升2%（不斷更新）

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【恒大3333】Marathon Asset趁低吸納恒大債券 將繼續低位買入
港股9月最後一個交易日低開逾100點，恒生指數開報24494點，跌169點。恒生科技指數跌近2%，報6057點。友邦 （01299） 延續昨日升勢，逆市再升逾2%；阿里巴巴（ 09988）、美團 （03690） 跌逾2%。
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即市走勢︰
【09：20】恒生指數開報24494點，跌169點。恒生科技指數跌近2%，報6057點。友邦 （01299） 逆市升逾2%；阿里巴巴（ 09988）、美團 （03690） 跌逾2%。
【09：13】期指開報24380點，跌135點或0.6%。
【09：12】中國9月官方製造業PMI為49.6，低於預期的50，前值為50.1。9月非製造業PMI為53.2，預期為49.8，前值為47.5 。9月綜合PMI為51.7， 前值為48.9。
【09：00】恒指黑期跌約115點，報24516點。道指期貨升107點，報34498點。
【08：55】Marathon Asset趁低吸納恒大債券 將繼續低位買入
【08：06】四環醫藥發澄公告 致力保持和Hugel長期戰略合作關係
【07：50】和譽開曼2256今日起招股 一手入場費約25171元
【07：45】英國保誠2378超額認購0.43倍 一手中籤率100%（附分配結果）
【07：45】港股ADR收報24331點，跌331點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報41.01元，較港收市價低0.24元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報453.86元，較港收市價低11.14元或2.4%。
【07：30】美債息回軟，美滙指數升穿94關，為去年11月以來首次，美股個別發展，道指一度反彈280點，收市升90點，報34390點；標指升6點，報4359點；納指則跌34點，報14512點。
【開市9點半】港樓價相當於家庭收入19.6年 儲局官員料至少2022年底才加息
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責任編輯︰梁浩碩