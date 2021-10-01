【恒指夜期】阿里美股美團ADR造好　夜期升41點　恒指全季跌4252點（不斷更新）

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

港股第三季在滴滴赴美國上市而爆發數據安全整頓開始，跌了一季，全季急跌4252點或15%，國指全季跌1937點或18%，全球最傷。深成指、台灣及日本股市全季跌5%至7%，印度股市表現最佳，大升13%。

至於歐美股市全季反覆，標指暫全季升1%，德股暫跌1%表現最差。

至於年初至今計，印度累升24%表現最佳，國指累跌19%表現最差。

美股急瀉546點，夜期升41點，收報24565點。阿里巴巴美股及美團ADR造好。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 40.70 -0.6% 美團ADR 250.18 +1.5% 騰訊ADR 465.32 +0.8% 阿里巴巴美股 144.07 +1.3%

港股9月最後一個交易日低開169點，大市早段曾跌逾300點，低見24346點，其後跌幅收窄，恒生指數收報24575點，跌87點，成交1151億元。恒生科技指數跌1.3%，報6101點。阿里巴巴 （09988） 跌逾4%；平保 （02318） 跌逾2%；融創 （01918） 升逾12%；恒大 （03333） 跌近4%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

即市走勢︰

【03：00】夜期升41點，收報24565點

【22：04】夜期升75點

【18：50】夜期暫跌44點。

【16：42】新世界去年基本溢利升6%至68億元、末期息升至1.5元 中港合同銷售額均超標

【16：30】期指收報24524點，升9點，低水52點。

【16：10】恒生指數收報24575點，跌87點，成交1151億元。恒生科技指數跌1.3%，報6101點。阿里巴巴 （09988） 跌逾4%；平保 （02318） 跌逾2%；融創 （01918） 升逾12%；恒大 （03333） 跌近4%。

【16：00】恒生指數U盤前跌124點，報24539點。

【15：38】高盛：恒大或然負債高達1萬億人幣 累內房高息債受壓

【15：35】惠理：市場情緒較7月大幅改善 惟仍需時數月恢復

【15：08】恒指午後一度僅跌2點，報24660點，尾市跌幅再擴大至逾百點，恒指跌135，報24527點；科指跌1.4%，報6093點。

【15：00】內地股市上揚，上證全日升0.9%；深證升1.6%；創業板指升2.2%。

【14：53】樂透 （08198） 乾升4成，高見0.6元，涉13宗成交或21萬。

【14：30】碧桂園服務曾升逾7% 獲富瑞上調目標價、看好連續兩項收購撐增長跑贏同業

【14：30】贛鋒鋰業 （01772） 升逾6%，高見140元。

【14：19】恒指跌幅收窄至約25點，科指跌0.7%。阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至2.5%。

【13：38】大市跌幅進一步收窄至約125點，報24537點。

【13：30】體育用品股個別發展，李寧 （02331） 、特步 （01368） 分別逆市升逾1%；安踏 （02020） 跌0.5%。

【13：17】美團 （03690） 午後跌幅收窄至1%；騰訊 （00700） 跌逾1%；阿里巴巴 （09988） 跌逾4%；小米 （01810） 跌逾3%。

【13：10】比亞迪 （01211） 午後升2%，高見243.6元。比亞迪此前發公告指公司及子公司擬向參股公司東莞市德瑞精密設備有限公司採購鋰電設備，交易金額預計不超4.2億元人民幣。此次交易是為了滿足公司及子公司動力電池產線建設的實際需要。

【13：03】港股午後初段跌幅收窄至約175點，報24486點。科指跌1.7%，報6077點。

【12：38】德國審查小米手機有否過濾「西藏自由」、「台灣獨立」等敏感字眼

【12：12】恒大聲稱廣東近20個項目恢復施工

【12：01】恒生指數半日跌212點，報24450點，成交551億元。恒生科技指數跌1.8%，報6068點。阿里巴巴 （09988） 跌逾4%曾破底；小米 （01810） 跌近3%；恒大 （03333） 跌逾4%；恒大汽車 （00708） 回吐8%。

【11：44】恒指中午收市前跌約245，報24417點；科指跌2%報6053點。

【11：35】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至近5%，破底低見141元。

【大行報告】花旗及大和齊降阿里巴巴目標價 第二季財報具挑戰料阿里降全年增長目標

【11：30】上證半日升0.4%；深證升1.4%；創業板指升1.8%。

【11：13】中策 （00235） 股價升逾8%，高見0.053元。中策透過大宗交易，向私人投資者洪漢文沽出7000萬股恒大汽車 （00708） ，套現1.596億元，每股售價2.28元。

【恒大3333】中策2.28元沽恒大汽車7000萬股 洪漢文接貨

【11：03】中海油 （00883） 跌逾1%，低見8.55元。

【油股883】中海油有意向巴西油企Petrobras收購油田5%權益 總代價162億元

【11：02】潤電 （00836） 最新跌逾5%，低見21.1元；中國電力 （02380） 跌近2%、龍源電力 （00916） 跌逾2%。

【10：52】大市最新跌約230點，報24434點；科指跌1.9%，報6060點。

【10：43】益利 （01870） 挫四成，低見0.72元。

【10：42】領展擬收購澳洲悉尼維多利亞女王大廈等3大購物中心 作價33億元

【10：39】開拓藥業 （09939） 挫一成，低見46.6元。

【10：36】電力股向下，潤電 （00836） 跌逾3%；中國電力 （02380） 、龍源電力 （00916） 跌逾1%。

【10：29】科技股領跌，ATMXJ中，阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 跌逾4%，低見141.7元；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%；小米 （01810） 跌近3%。

【10：25】恒大 （03333） 最新跌逾2%；恒大汽車 （00708） 跌幅收窄至3%；恒大物業 （06666） 轉升近2%。

【恒大3333】恒大一周內兩度未能支付債息 合共涉資逾10億元

【10：19】十一假前濠賭股逆市向上，藍籌股銀娛 （00027） 升逾1%；金沙 （01928） 升逾2%。另外，永利 （01128） 升近1%；美高梅 （02282） 升0.6%；澳博 （00880） 升近2%；新濠 （00200） 則跌逾1%。

【10：14】平保 （02318） 股價跌逾3%，低見52.6元。

【10：05】富力地產 （02777） 升幅擴大至8%，高見5.56元。

【10：04】內房股逆市向上，中海外 （00688） 升1%；潤地 （01109） 升逾1%；碧桂園 （02007） 升0.3%；雅居樂 （03383） 升0.7%；融創 （01918） 升逾6%。

【09：57】期指率先倒升，報24518點，升3點。

【09：55】報道指領展 （00823） 正洽購悉尼商業區三座購物中心各50%股權，作價約5.5億澳元，正在進行盡職調查，領展股價升近3%，高見67.3元。

【09：54】中國9月財新製造業PMI勝預期，大市跌幅收窄至約130點，報24533點。科指跌1.6%，報6082點。

【09：46】中國9月財新製造業PMI為50，前值為49.2。

【09：43】恒大 （03333） 早段跌半成，低見2.89元；恒大汽車 （00708） 回吐逾18%，低見2.72元；恒大物業 （06666） 跌1%。

【09：40】科技股下跌，其中阿里巴巴 （09988） 跌近4%，低見142元。京東 （09618） 跌半成，低見277元。網信辦印發《加強互聯網信息服務算法綜合治理的指導意見》，目標利用三年左右時間，逐步建立治理機制健全、監管體系完善、算法生態規範的算法安全綜合治理格局。

【互聯網監管】網信辦：加強互聯網信息服務算法治理 監測算法安全風險

【09：38】富力地產 （02777） 與主要股東（均為公司執行董事兼大股東）組成合營公司，以物色及共同投資項目開發及物業相關投資，富力股價今早逆市升近2%，高見5.21元。

【內房危機】富力與大股東組合營公司 各注資逾百億人幣

【09：36】有指中國8月和9月未宣布任何新的視頻遊戲許可，中國政府對遊戲內容的監管審批變得更嚴格，騰訊 （00700） 跌近2%；網易 （09999） 跌逾4%。

【09：33】國茂 （08428） 股價早段逆市升逾3成，高見0.26元，成交379萬元。

【09：32】港股開市後跌幅擴大至近300點，恒指報24378點，跌285點。

【09：20】恒生指數開報24494點，跌169點。恒生科技指數跌近2%，報6057點。友邦 （01299） 逆市升逾2%；阿里巴巴（ 09988）、美團 （03690） 跌逾2%。

【09：13】期指開報24380點，跌135點或0.6%。

【09：12】中國9月官方製造業PMI為49.6，低於預期的50，前值為50.1。9月非製造業PMI為53.2，預期為49.8，前值為47.5 。9月綜合PMI為51.7， 前值為48.9。

【09：00】恒指黑期跌約115點，報24516點。道指期貨升107點，報34498點。

【08：55】Marathon Asset趁低吸納恒大債券 將繼續低位買入

【08：06】四環醫藥發澄公告 致力保持和Hugel長期戰略合作關係

【07：50】和譽開曼2256今日起招股 一手入場費約25171元

【07：45】英國保誠2378超額認購0.43倍 一手中籤率100%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報24331點，跌331點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報41.01元，較港收市價低0.24元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報453.86元，較港收市價低11.14元或2.4%。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07：30】美債息回軟，美滙指數升穿94關，為去年11月以來首次，美股個別發展，道指一度反彈280點，收市升90點，報34390點；標指升6點，報4359點；納指則跌34點，報14512點。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【開市9點半】港樓價相當於家庭收入19.6年 儲局官員料至少2022年底才加息

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊全 港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

責任編輯︰梁浩碩