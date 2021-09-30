【恒大3333】Marathon Asset趁低吸納恒大債券、聲稱將繼續低位買入　恒大仍跌逾5%

▲ 【恒大3333】Marathon Asset趁低吸納恒大債券

中國恒大 （03333） 債券獲美國資產管理公司Marathon Asset Management趁低吸納。Marathon Asset Management始創人Bruce Richards表示，本周首次購買了恒大債券，並將繼續在目前低價位買入。恒大股價周四仍跌逾5%。

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市場如何看恒大危機

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Bruce Richards表示，恒大最終還是需要進行重組，不過通過短期償還部分債務，恒大仍可拖一段時間。他認為，購房者、供應商及中國債券持有人會比海外投資者優先獲得償付。

Bruce Richards認為，恒大存在「絕對的機會」，指它對中國是個問題，對房地產市場也是個問題，對依賴其的細分市場是一個問題，有很多職位及商業活動與恒大有關。

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責任編輯︰梁浩碩

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