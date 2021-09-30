▲ 四環醫藥發澄公告 致力保持和Hugel長期戰略合作關係

四環醫藥 （00460） 發澄清公告。四環醫藥表示，注意到近期有媒體就康橋資本對Hugel收購做出報道，其中有報道稱集團未來對Hugel某些產品在中國的獨家代理權將會受到Hugel收購的影響。根據公司於8月27發布的公告中所披露，公司相信集團與Hugel就A型肉毒毒素（樂提葆）及玻尿酸產品訂立的獨家分銷協議的條款及其項下的權利，不會因Hugel收購而受到影響。

公司進一步注意到9月27日媒體發布關於康橋資本獨家回應的相關報導。集團旗下醫美業務主體北京渼顏空間科技有限公司於9月10日以侵犯商業秘密為由起訴康橋資本，該訴訟已被北京知識產權法院正式受理。公司強調，集團將根據所有適用法律來積極尋求保護其權利。

四環醫藥表示，集團自與Hugel簽署獨家分銷協議以來，一直是Hugel在中國的長期戰略合作夥伴，將持續致力於保持和Hugel的長期戰略合作關係。

另外，四環醫藥公布，集團自主研發生產的童顏水凝（商品名：嘉樂妍）（2毫升/支）正式獲得國家藥品監督管理局（「國家藥監局」）批准的醫療器械生產許可。

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責任編輯︰梁浩碩