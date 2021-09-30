  • 29°C
香港時間 : 2021930日 (四) 09:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

四環醫藥發澄公告　致力保持和Hugel長期戰略合作關係

股市 08:06 2021/09/30

分享：

四環醫藥發澄公告　致力保持和Hugel長期戰略合作關係

四環醫藥 （00460） 發澄清公告。四環醫藥表示，注意到近期有媒體就康橋資本對Hugel收購做出報道，其中有報道稱集團未來對Hugel某些產品在中國的獨家代理權將會受到Hugel收購的影響。根據公司於8月27發布的公告中所披露，公司相信集團與Hugel就A型肉毒毒素（樂提葆）及玻尿酸產品訂立的獨家分銷協議的條款及其項下的權利，不會因Hugel收購而受到影響。

公司進一步注意到9月27日媒體發布關於康橋資本獨家回應的相關報導。集團旗下醫美業務主體北京渼顏空間科技有限公司於9月10日以侵犯商業秘密為由起訴康橋資本，該訴訟已被北京知識產權法院正式受理。公司強調，集團將根據所有適用法律來積極尋求保護其權利。

四環醫藥表示，集團自與Hugel簽署獨家分銷協議以來，一直是Hugel在中國的長期戰略合作夥伴，將持續致力於保持和Hugel的長期戰略合作關係。

另外，四環醫藥公布，集團自主研發生產的童顏水凝（商品名：嘉樂妍）（2毫升/支）正式獲得國家藥品監督管理局（「國家藥監局」）批准的醫療器械生產許可。

【異動股】廣電總局停播「美容貸」廣告　四環醫藥兩日跌逾三成

一鍵攞齊全 港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩

港股 四環醫藥（00460）

上一篇文章

【ET開市直擊】北水停、港股靜 美股十月有冇景？（歡迎留言問股）

下一篇文章

【新股IPO】和譽開曼2256今日起招股　一手入場費約25171元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】阿里美團騰訊ADR齊乏力　夜期收市跌85點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美團騰訊ADR齊乏力　夜期收市跌85點（不斷更新）
【高息股攻略】中移動7.2厘息罕見　估值跌至近年低位
【高息股攻略】中移動7.2厘息罕見　估值跌至近年低位
【恒大3333】傳中央要求國資背景企業接手恒大資產　潤地、萬科、中國金茂有份
【恒大3333】傳中央要求國資背景企業接手恒大資產　潤地、萬科、中國金茂有份
【華置停牌】華置急升33%後停牌待公布收購及合併事項　「大劉」劉鑾雄夫婦重手沽恒大損手多少？
【華置停牌】華置急升33%後停牌待公布收購及合併事項　「大劉」劉鑾雄夫婦重手沽恒大損手多少？
【強積金轉年金】300萬強積金退休　轉年金每月可拎幾多？
【強積金轉年金】300萬強積金退休　轉年金每月可拎幾多？
【高息股攻略】中行8.7厘息挑戰紀錄　股價跌唔落？
【高息股攻略】中行8.7厘息挑戰紀錄　股價跌唔落？