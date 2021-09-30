▲ 【新股IPO】和譽開曼2256今日起招股 一手入場費約25171元

和譽開曼 （02256） 今日（9月30日）起至10月6日招股。專注於小分子腫瘤療法的內地臨床階段生物製藥公司和譽開曼計劃發行1.4億股，一成於香港作公開發售，集資最多17.5億元，招股價介乎12.16元至12.46元，一手2000股，每手入場費25171.12元。和譽開曼預期於10月13日掛牌。

和譽開曼為一家臨床階段的生物製藥公司，致力於發現及開發創新且差異化的小分子腫瘤療法。自2016年成立以來，已戰略性地設計及開發由14個專注於腫瘤學的候選藥物組成的管線，包括五種處於臨床階段的候選藥物。

截至2020年12月31日止，和譽開曼未有主營業務收入，稅前虧損7.1億元人民幣，絕大部分虧損來自研發開支及行政開支。

和譽開曼指，所得款項淨額19.7%將用於進行中的及未來的研發；32.6%用於核心候選產品ABSK091的未來持續研發活動；28%用於未來持續研發活動；8.4%用於臨床前研究；6.3%用於建造製造設施及租用新的研發設施；5%用作營運資金及一般公司用途。

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責任編輯︰梁浩碩