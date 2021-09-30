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歐央行官員促決策者　做好應對通脹持續高企準備

股市 02:56 2021/09/30

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歐洲央行管理委員會成員、愛爾蘭央行行長馬赫盧夫促決策者，做好應對通脹持續高企準備。（法新社資料圖片）

歐洲央行管理委員會成員、愛爾蘭央行行長馬赫盧夫（Gabriel Makhlouf）接受外媒採訪時表示，決策者必須做好準備，應對持續的供應瓶頸可能導致的通脹持續上升情形。

馬赫盧夫指歐洲央行決策者必須對風險，保持高度警惕。製造業供給側的短缺正在推高物價，如果最終造成工資上漲，則可能潛在地導致通脹上升速度更快，持續時間更長。

他表示這是歐洲央行需要非常謹慎、非常清楚，並準備好應對的風險。不過，目前，他認為不應該考慮加息或對暫時性的通脹衝擊做出回應。

盡管當前通脹大幅飈升至高於歐洲央行的目標，但央行行長拉加德在周二表示，將其歸咎於2020年以來能源價格上漲、供應鏈瓶頸帶來的摩擦。她指出，「關鍵的挑戰是，確保我們不會對與中期無關的暫時性供應衝擊反應過度。」

另外，歐洲央行官員已表示，將在12月再決定未來的貨幣政策路綫。歐洲央行1.85萬億歐元（約2.2萬億美元）的緊急抗疫購債計劃，預計將於3月底或直至其判斷疫情危機階段結束時到期，並且，目前該央行的焦點已轉移到如何調整舊債券購買計劃，以保障經濟復甦。

馬赫盧夫表示這些緊急購債計劃，是在疫情開始時為緊急情況而設立的。當看到緊急情況消失時，這一特定計劃就會出現合乎邏輯的結果。另一方面，歐洲央行還需要進行很長時間的討論，各經濟體正在發生的事情，仍存在很多不確定性。

【歐元區經濟】拉加德敦促歐洲財政與貨幣當局續合作

【歐央行議息】歐央行行長拉加德：通脹上升為暫時　料年底歐元區經濟活動回到疫情前

編輯：李勝君

 


 

拉加德 美股 疫情 貨幣政策 債券 愛爾蘭 歐洲 加息 歐洲央行 通脹

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