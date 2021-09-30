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【Google】圖片短片搜尋新功能　MUM如何利用恤衫圖案搜尋襪子？

科技 08:30 2021/09/30

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人工智能配合愈來愈的大象素的鏡頭，應用愈來愈廣泛。Google 在第二屆Search On 年度大會上，發布一系列新產品及功能，多個違功能都有賴人工智能的支援。

透過Google Lens拍照做翻繹已不是新鮮事，最新的 Google Lens 搜尋模式讓用家可在圖像搜尋中加入關鍵字。如喜歡某件恤衫上的圖案，希望尋找相同圖案的襪子，只要利用鏡頭拍攝或選取所需圖片搜尋，然後打入關鍵字如「襪子」來搜尋。

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MUM懂理解周邊事物  搜尋更準確
背後靠MUM （Multitask Unified Model）語言模型，它可同一時間辨識文字、圖像及短片等不同格式的資訊，並透過了解周邊事物的概念、題材、意念等分析箇中關連，以嶄新視野尋找答案。如尋塑膠彩畫，Google 搜尋會綜合其他人搜尋並展示相關範圍，尋找最合適的搜尋路向。

除了搜尋圖片，新功能亦可識別短片中的相關主題，就算短片中未有明確提及某一個主題，你都可輕鬆地更深入探索，了解更多資訊。新功能將在數月內推出，但最初只支援英文版。

IOS用戶也可使用以上功能，開啟 Google 應用程式時將會見到新增的按鈕，一按即可用 Google Lens 新功能，但暫時只限美國使用。不過，Google Lens 未來可在全球的桌面版 Chrome使用，透過選擇網頁顯示的圖像、影片或文字，直接在同一頁面中快速搜尋。

編輯：梁巧恩

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