【美股焦點】花旗多數機構客戶憂持續性通脹 料美股存在回調風險

▲ 花旗對機構客戶的調查顯示，大多數投資者憂持續性通脹，認為美股下跌20%的可能性大於上漲20%。（法新社資料圖片）

花旗對機構客戶的調查顯示，大多數投資者對持續性高通脹感到擔憂，認為美股下跌20%的可能性大於上漲20%。

根據本月對90多隻養老基金、共同基金和對冲基金進行的調查，盡管多數人預期標普500指數明年會溫和上漲，但物價壓力和聯儲局的政策逆轉對股指構成重大風險。

接近60%的受訪者正在為持續性通脹做準備，只有23%的受訪者認為通脹是暫時性。大多數機構預測聯儲局在2022年下半年或2023年上半年加息。

這對於指望從股指走高中獲利的投資者而言，是一個擔憂因素，對於債券持有人來說更是壞消息。隨著美股下跌，美債收益率飈升，那些堅持傳統的60/40股債配置策略的機構，已經在本月遭遇近一年來最大損失。

花旗集團客戶預計10年期美國國債收益率將在2022年突破2%，本月已上升20個基點至1.5%左右。

他們對2022年12月標普500指數平均目標位為4630點，今年年底目標位為4487點。

根據9月14至22日的調查，這些機構客戶的現金資產佔比中位數為5%，與長期平均水平一致。

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編輯：李勝君