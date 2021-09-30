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【ET開市直擊】北水停、港股靜 美股十月有冇景？（附Time code）

股市 08:55 2021/09/30

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10.1國慶前夕，北水暫停買賣，港股走勢如何？展望將10月，港股、美股、A股誰更值搏？豐盛金融資產管理董事黃國英於《ET開市直擊》為你分析市況，穩中求勝！

Time code

00：00 - 港股焦點速覽
01：18 - 美股外圍市況＋港股ADR速報
03：05 - 港股上日市況速覽
03：54 - 美股準備爆破？黃國英點睇美股後市？
06：24 - 黃國英指旗下基金美股持倉比例略減
07：06 - 黃國英近日調整倉位策略
08：37 - 美股分析：Vizio（VZIO.US）
09：22 - 美股跌市下選股策略
10：31 - 美股減倉止蝕揀邊啲？保留Microsoft（MSFT.US）、Google（GOOGL.US）；剔走Facebook（FB.US）
11：18 - 美股分析：Netflix（NFLX.US）
11：50 - 美股揀股程式　組合必備品牌股
13：42 - 品牌股分析：談體育用品股李寧 （02331）
14：50 - 觀眾問股：美股蘋果（APPL.US）怎部署？
15：36 - 觀眾問股：歐股愛馬仕（HESAY）怎部署？
17：36 - 觀眾問股：ASML Holding（ASML.US）及NVIDIA（NVDA.US）怎部署？
19：55 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 要拋棄了嗎？
21：22 - 港股第四季要留意的關鍵因素
24：29 - 黃國英旗下基金港股持倉比例
27：53 - 港股開市前市況速報
31：10 - ET個股推介：京東物流 （02618）
32：24 - 市況波動怎揀股？黃國英推介5隻港股
36：45 - 觀眾問股：中國水務 （00866） 現價可以買嗎？
39：24 - 觀眾問股：領展 （00823） 現價可以買嗎？
40：28 - 觀眾問股：創科 （00669） 回調需要減持嗎？
41：34 - 觀眾問股：航運股走勢如何？談中遠海控 （01919） 、太平洋航運 （02343） 、海豐國際 （01308）
44：38 - 觀眾問股：信義玻璃 （00868） 前景如何？
47：27 - 觀眾問股：玖龍紙業 （02689） 仍可持有嗎？
48：25 - 觀眾問股：第四季美股攻略　談NVIDIA（NVDA.US）、Apple（AAPL.US）、Honeywell（HON.US）、Tesla（TSLA.US）
50：32 - 觀眾問股：ARK Innovation ETF（ARKK.US）
51：38 - 黃國英授投資心法予初哥
55：25 - 談美股新股：Amplitude（AMPL.US）
57：28 -  觀眾問股：日股 Sony、大金、Nikon、三菱、Canon 五隻邊隻好？
59：12 - 港股開市後早段市況速報
01：00：19 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819 留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即HKET「財經台」： https：//video.hket.com/video/3071215/

重溫上日《ET開市直擊

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