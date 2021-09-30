【ET開市直擊】北水停、港股靜 美股十月有冇景？（歡迎留言問股） 股市 05:45 2021/09/30 分享： 10.1國慶前夕，北水暫停買賣，港股走勢如何？展望將10月，港股、美股、A股誰更值搏？豐盛金融資產管理董事黃國英指今早9時於《ET開市直擊》為你分析市況，穩中求勝！ 有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819 留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。 立即HKET「財經台」 重溫上日《ET開市直擊》 欄名 : ET開市直擊 最新專欄文章 更多 【ET開市直擊│嘉賓預告】黃國英（英Sir）明早9時首度登場 同你Live Chat 2021/09/29 【ET開市直擊│嘉賓預告】黃國英（英Sir）明早9時首度登場 同你Live Chat 【ET開市直擊】期結日港股注意 10月會否迎來股災？（附Time code） 2021/09/29 【ET開市直擊】期結日港股注意 10月會否迎來股災？（附Time code） 【ET開市直擊】航運股突轉風向急翻船 哪些強勢板塊要留神？（附Time code） 2021/09/28 【ET開市直擊】航運股突轉風向急翻船 哪些強勢板塊要留神？（附Time code） 【ET開市直擊】港股唞一唞 美股短綫玩幾手（附Time code） 2021/09/27 【ET開市直擊】港股唞一唞 美股短綫玩幾手（附Time code） 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備 （9月20日-9月24日） 2021/09/24 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備 （9月20日-9月24日） 黃國英 股票 港股 美股 A股