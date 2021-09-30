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【ET開市直擊】北水停、港股靜 美股十月有冇景？（歡迎留言問股）

股市 05:45 2021/09/30

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10.1國慶前夕，北水暫停買賣，港股走勢如何？展望將10月，港股、美股、A股誰更值搏？豐盛金融資產管理董事黃國英指今早9時於《ET開市直擊》為你分析市況，穩中求勝！

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819 留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即HKET「財經台

重溫上日《ET開市直擊

欄名 : ET開市直擊

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