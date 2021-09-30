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【Libor】英國提議延長Libor在部分市場最後期限

股市 00:09 2021/09/30

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英國金融市場行為監管局(FCA)提議延長Libor在部分市場的最後期限，將給市場帶來喘息之機。

英國監管機構周三宣布計劃，要求倫敦銀行同業拆借利率(Libor)管理機構ICE Benchmark Administration公布一個人造的Libor數字，直到2022年底。英國金融市場行為監管局(FCA)在一份諮詢文件中表示，英鎊和日圓市場的公司可以在歷史遺留合同中繼續使用該利率，清算的衍生品除外。

就在距離Libor停止使用僅有三個月之際，英國和日本的銀行似乎贏得關鍵的喘息機會。

普華永道合夥人Andrew Gray表示，這些提議可能讓全球各地市場參與者，感到巨大的寬慰，因為有數以百計、甚至數以千計的Libor參考合約，實際上在年底前不可能完成過渡。

FCA還表示，可能在今年底之後，允許企業在包括做市和對沖在內的一些情況下，在新合約中使用美元Libor。美國監管機構此前曾敦促企業到12月31日停止在新產品中使用Libor作為參考利率。

如果FCA推進其計劃，英國和日本市場將能夠依賴這種毋須根據銀行交易數據計算出的「人造Libor」。

大約有200萬億美元的衍生品與美元Libor掛鈎，全球大多數大型銀行今年將花費超過1億美元為利率轉換做準備。

聯儲局稱過早取消Libor 將引發市場混亂

【LIBOR】儲局支持的LIBOR過渡期監督機構 正式認可定期SOFR利率

編輯：李勝君

 


 

英國 美股 倫敦同業拆息 倫敦 日圓 日本市場

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