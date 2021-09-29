【電子消費券情報】華懋集團推「消費大抽獎」送出超過35萬元獎品 頭獎為日產e-POWER新世代汽車

華懋集團推「消費大抽獎 送您e-POWER新世代汽車」，市民只要於10月1日至11月14日期間，以指定四個電子消費平台單一消費滿港幣100元或以上，即可參與大抽獎，頭獎為逾22萬元的汽車—「日產e-POWER新世代汽車」乙部，其他獎賞包括尊貴遊艇一日遊、專屬維港空中體驗等，送出總值超過35萬元的獎品。

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華懋集團旗下7大商場，包括荃灣如心廣場一期及二期、將軍澳翩滙坊、沙田希爾頓中心、沙田好運中心、粉嶺名都商場、上水名都商場，以及屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心，推出「華懋集團商場 消費大抽獎 送您e-POWER新世代汽車」活動。顧客只需於活動期間在上述華懋集團旗下7大商場，以指定四個電子消費平台，即八達通、支付寶、微信支付及Tap & Go，單一消費滿港幣100元或以上，即可登入活動網頁，參加抽奬，贏取超過港幣35萬元的精彩禮遇。每單一消費最多可獲20個抽奬機會，消費愈多，中奬機會愈大！

活動資訊及抽獎詳情

參與活動商場： 荃灣如心廣場一期及二期、將軍澳翩滙坊、沙田希爾頓中心、沙田好運中心、粉嶺名都商場、上水名都商場及屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心 指定消費日期： 10月1日至11月14日期間(包括首尾兩天)合資格消費，即可參與大抽獎 指定電子消費平台 八達通、支付寶、微信支付及Tap & Go 合資格參與人士 參加者須持有有效香港居民身份證，並於2021年11月14日或之前已年滿18歲 活動詳情 於10月1日上午9時正開放登記，於11月19日晚上11時59分截止。參加者須透過大抽獎網站進行登記 （https://ccgmallsluckydraw.com/）。所有大抽獎得獎者將以電話及電郵獲取得獎通知。 結果公布日期 結果將於12月8日在如心廣場官方網頁公布，並同日於《星島日報》及《英文虎報》刊登。所有得獎者亦會於12月17日或之前獲個別通知。

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責任編輯：羅浩濂