  • 29°C
香港時間 : 2021930日 (四) 00:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子消費券情報】華懋集團推「消費大抽獎」送出超過35萬元獎品 頭獎為日產e-POWER新世代汽車

理財智慧 23:42 2021/09/29

分享：

華懋集團推「消費大抽獎 送您e-POWER新世代汽車」，市民只要於10月1日至11月14日期間，以指定四個電子消費平台單一消費滿港幣100元或以上，即可參與大抽獎，頭獎為逾22萬元的汽車—「日產e-POWER新世代汽車」乙部，其他獎賞包括尊貴遊艇一日遊、專屬維港空中體驗等，送出總值超過35萬元的獎品。

【Halloween2021】惡人再臨迪士尼樂園！日夜兩大玩法盡情慶祝萬聖節 【下一頁

【筍工推介】政府各局請助理行政經理 月薪2.7萬元 入職條件一覽 【下一頁

華懋集團旗下7大商場，包括荃灣如心廣場一期及二期、將軍澳翩滙坊、沙田希爾頓中心、沙田好運中心、粉嶺名都商場、上水名都商場，以及屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心，推出「華懋集團商場 消費大抽獎 送您e-POWER新世代汽車」活動。顧客只需於活動期間在上述華懋集團旗下7大商場，以指定四個電子消費平台，即八達通、支付寶、微信支付及Tap & Go，單一消費滿港幣100元或以上，即可登入活動網頁，參加抽奬，贏取超過港幣35萬元的精彩禮遇。每單一消費最多可獲20個抽奬機會，消費愈多，中奬機會愈大！

 

活動資訊及抽獎詳情

參與活動商場： 荃灣如心廣場一期及二期、將軍澳翩滙坊、沙田希爾頓中心、沙田好運中心、粉嶺名都商場、上水名都商場及屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心
指定消費日期： 10月1日至11月14日期間(包括首尾兩天)合資格消費，即可參與大抽獎
指定電子消費平台 八達通、支付寶、微信支付及Tap & Go
合資格參與人士 參加者須持有有效香港居民身份證，並於2021年11月14日或之前已年滿18歲
活動詳情 於10月1日上午9時正開放登記，於11月19日晚上11時59分截止。參加者須透過大抽獎網站進行登記 （https://ccgmallsluckydraw.com/）。所有大抽獎得獎者將以電話及電郵獲取得獎通知。
結果公布日期 結果將於12月8日在如心廣場官方網頁公布，並同日於《星島日報》及《英文虎報》刊登。所有得獎者亦會於12月17日或之前獲個別通知。

 

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

希爾頓中心 上水名都 翩滙坊 粉嶺名都 如心廣場 Nina Tower 商場 香港 八達通 華懋

上一篇文章

【C.E.O.財策精英】宏利財富管理經理黃浣菁　以心待客　為客為己構建更精彩人生

下一篇文章

【樓市現象】金管局︰第2季收入槓桿比率升至91.8%高位 港人家庭買樓須「不吃不喝」19.6年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】譚仔國際2217上市今截飛 傳以低於招股價中位數定價
【新股IPO】譚仔國際2217上市今截飛 傳以低於招股價中位數定價
【限電風波】東北多地斷電停水 蠟燭訂單暴增十倍
【限電風波】東北多地斷電停水 蠟燭訂單暴增十倍
【打針有獎抽】富豪國際酒店集團推疫苗大抽獎 獎品多達1,154份 今日起接受登記
【打針有獎抽】富豪國際酒店集團推疫苗大抽獎 獎品多達1,154份 今日起接受登記
【恒大危機】傳中央爭取多間國企 接手恒大資產 潤地萬科及另一間內房上榜
【恒大危機】傳中央爭取多間國企 接手恒大資產 潤地萬科及另一間內房上榜
【第4季部署】花旗同時下調恒指年底及一年目標 至26800點及28000點 建議增持5大板塊共12股
【第4季部署】花旗同時下調恒指年底及一年目標 至26800點及28000點 建議增持5大板塊共12股
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活