【樓市現象】金管局︰第2季收入槓桿比率升至91.8%高位 港人家庭買樓須「不吃不喝」19.6年

疫情持續逾一年多，期內股市出現多次調整，但樓市卻堅挺非常，據金管局剛發表的《貨幣與金融穩定情況半年度報告》，今年第2季的收入槓桿比率升至91.8%的高位；樓價與收入比率攀升至19.6，較1997年的峰值14.6更高，換言之，一個港人家庭買樓須要「不吃不喝」19.6年。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

金管局指，受經濟前景好轉、市場氣氛改善及按揭息率持續低企所支持，住宅物業市場自今年年初以來已重拾一些上升動力，與去年下半年的每月平均成交量5,434個單位比較，今年1月至8月的每月平均成交量回升23%至6,657個單位。

【賣地計劃】發展局︰第三季住宅供應約7,110伙 料首三季供應量逾1.4萬伙 已超全年目標一成，詳見【下一頁】



其中，二手市場成交量在第2季創九年新高，不少發展商的新盤銷情亦非常暢旺。二手市場樓價亦有所回升，於1月至7月期間上漲4.3%，較2019年5月的歷史高位略低。中小型單位（實用面積小於100平方米）的價格上升速度較大型單位（實用面積100平方米或以上）為快。

【樓市熱話】住港島區較有優越感？ 港男大惑不解狂批缺點 網民：物以罕為貴，詳見【下一頁】



樓價自8月開始進一步攀升，市民的置業負擔能力進一步趨緊，反映樓價上升而家庭收入增長乏力。2021年第2季的樓價與收入比率攀升至19.6，而1997年的峰值為14.6。收入槓桿比率亦升至91.8%的高位，大大遠高於其長期平均值37。



金管局指，住宅物業市場前景受到眾多不明朗因素及風險所影響。一方面，疫情一旦再度惡化（例如病毒變種引發本地第五波疫情）或會損害住宅物業市場氣氛。另一方面，預料當前的超低利率會為資產價格提供支持。長遠而言，住宅市場的前景將取決於房屋供求缺口。政府預計未來幾年私人住宅供應量仍會維持在高位。

【室內裝修】 30萬裝修凱樂苑380呎單位 為愛子一房變兩房 木條半屏風解決「黑廳」問題，詳見【下一頁】

同場加映：【iM Cafe】港股24000築底 第四季10大收息股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍