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【樓市現象】金管局︰第2季收入槓桿比率升至91.8%高位 港人家庭買樓須「不吃不喝」19.6年

股樓投資 23:39 2021/09/29

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疫情持續逾一年多，期內股市出現多次調整，但樓市卻堅挺非常，據金管局剛發表的《貨幣與金融穩定情況半年度報告》，今年第2季的收入槓桿比率升至91.8%的高位；樓價與收入比率攀升至19.6，較1997年的峰值14.6更高，換言之，一個港人家庭買樓須要「不吃不喝」19.6年。

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金管局指，受經濟前景好轉、市場氣氛改善及按揭息率持續低企所支持，住宅物業市場自今年年初以來已重拾一些上升動力，與去年下半年的每月平均成交量5,434個單位比較，今年1月至8月的每月平均成交量回升23%至6,657個單位。

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其中，二手市場成交量在第2季創九年新高，不少發展商的新盤銷情亦非常暢旺。二手市場樓價亦有所回升，於1月至7月期間上漲4.3%，較2019年5月的歷史高位略低。中小型單位（實用面積小於100平方米）的價格上升速度較大型單位（實用面積100平方米或以上）為快。

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樓價自8月開始進一步攀升，市民的置業負擔能力進一步趨緊，反映樓價上升而家庭收入增長乏力。2021年第2季的樓價與收入比率攀升至19.6，而1997年的峰值為14.6。收入槓桿比率亦升至91.8%的高位，大大遠高於其長期平均值37。


金管局指，住宅物業市場前景受到眾多不明朗因素及風險所影響。一方面，疫情一旦再度惡化（例如病毒變種引發本地第五波疫情）或會損害住宅物業市場氣氛。另一方面，預料當前的超低利率會為資產價格提供支持。長遠而言，住宅市場的前景將取決於房屋供求缺口。政府預計未來幾年私人住宅供應量仍會維持在高位。

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記者：陳詠妍

疫情 樓價 成交 香港金融管理局 二手市場

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