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【內房危機】富力與大股東組合營公司 各注資逾百億人幣 股價升12%（第二版）

股市 12:31 2021/09/30

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富力與大股東組合營公司

富力地產 （02777） 公布，與主要股東（均為公司執行董事兼大股東）組成合營公司，以物色及共同投資項目開發及物業相關投資。富力或其全資附屬將持有51%權益，主要股東持有其餘49%權益，並按持股比例向合營公司注資，分別總承擔最多108億元及104億元人民幣。

富力股價逆市造好，開市微升不足1%，其後升幅持續擴大，午市收報5.72元，升12.2%，成交9020萬元。

合營安排完成後，主要股東的直接股權參與將被視為長期投資注資。集團的流動資金及財務結構將於合營安排完成後得到全面改善。

截至公告日期，主要股東已提供約53.8億元人民幣的財務支持，將用於結償合營安排項下主要股東的部分承擔。管理層預期，淨資產負債比率將較內部目標提前進一步下降。

富力又指，合營安排可使集團財務結構更完善及健康，有利其長遠發展。

相關文章：【內房危機】富力周二回購部分美元債　大股東免息貸款同日到賬

【內房危機】富力全日升12%　大股東百億賣物管業務、提供80億免息股東貸款

編輯：區嘉俊

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港股 富力地產（02777）

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