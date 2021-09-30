YouTube移除所有疫苗虛假資訊影片　當中包括俄羅斯官媒

影片分享平台YouTube 宣布，將會刪除任何已獲批准醫療疫苗的虛假訊息，不僅僅限於新冠肺炎疫苗。

據YouTube在周三（29日）發佈的一篇文章表示，YouTube將屏蔽所有關於疫苗不實資訊的內容及相關用戶。新政策涵蓋所有獲世衛或地方衛生部門認可的疫苗，相關虛假信息包括聲稱疫苗不會減少疾病傳播或感染、疫苗會導致自閉症、癌症、不孕症等內容。

YouTube在文章表示，自去年起，已移除13萬條散播新冠病毒錯誤訊息的影片。另外，多個反對接種疫苗的頻道已被關閉，至於有關接種疫苗後的個人經歷、疫苗試驗和政策等影片就可以保留。

因此，YouTube已經刪除俄羅斯官媒「RT」旗下2個德語頻道，指其違反平台政策。俄羅斯對此表示不滿，「對於這些行為必須零容忍」，俄羅斯通訊監督機構Roskomnadzor表示已致函Google，要求取消YouTube 對頻道的限制，否則將全面封鎖YouTube。

【第4季部署】花旗同時下調恒指年底及一年目標 至26800點及28000點 建議增持5大板塊共12股 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

同場加映：【孫子市法】通脹債限嚇怕好友 全球能源荒隨時殺到

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠