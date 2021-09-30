  • 29°C
香港時間 : 2021930日 (四) 07:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開市9點半】港樓價相當於家庭收入19.6年　儲局官員料至少2022年底才加息

股市 06:45 2021/09/30

分享：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

（1）港樓價相當於家庭收入19.6年！金管局最新一份《貨幣與金融穩定情況半年度報告》顯示，上半年家庭負債佔本地生產總值（GDP）比率再創新高，半年間再升0.8個百分點至91.8%。置業負擔能力進一步收緊，第2季樓價與收入比率攀升至19.6，較1997年高峰的14.6更高。

【香港樓市】家庭負債佔GDP比例91.8%創新高　樓價相當於家庭收入19.6年

（2）在市場下跌之際，有儲局官員發聲維穩。

【美股焦點】費城儲行總裁哈克：料聯儲局很快減少買債　至少到2022年底才加息

*今早《ET開市直擊》黃國英（英Sir）為你分析市況做好開市準備，歡迎留言交流*【按此】

（3）中國恒大 （03333） 成功賣產，昨宣布向國企出售盛京銀行 （02066） ，套現近百億元人民幣，恒大系全綫飆升。

【恒大3333】瀋陽國企100億收購恒大盛京銀行持股　恒大全日大升15%、恒大汽車颷44%

（4）惠譽警告，恒大地產和恒大汽車 （00708） 清盤後的剩餘價值可能是「零」。

【恒大3333】惠譽再降恒大系信貸評級、距違約級別只差一級　清盤後剩餘價值為零

（5）新世界發展  （00017）  將成立全新非牟利房社企，冀解決困擾香港多年的住屋問題。

【新世界17】新世界成立非牟利房社企「新世界建好生活」股價升逾4%　讓年輕人更易置業

（6）碧桂園  （02007）  現價股息率7.1厘，為近5年高位。

【高息股攻略】碧桂園股息率逾7厘　「三條紅綫」踩一條

（7）買了iPhone 13到貨未？可能要再延期。

【iPhone 13】日經：越南疫情窒礙iPhone組件生產　iPhone 13交貨時間將延長

（8）網信辦刊文件，要求積極開展算法安全評估、推動算法公開透明等。

【互聯網監管】網信辦：加強互聯網信息服務算法治理　監測算法安全風險

（9）花旗稱，近日濠賭股的股價調整幅度屬反應過度，但是......

【大行報告】花旗全線降濠賭股目標價　博彩法修訂非懲罰措施、長線風險回報吸引（附名單）

港股ADR及美股收市情況：

    點擊圖片放大
    +15
    +14

記者：區嘉俊

欄名 : 開市9點半

最新專欄文章 更多

【開市9點半】大摩降恒指目標價料限電拖低增長　傳中央要求國企接手恒大資產
2021/09/29
【開市9點半】大摩降恒指目標價料限電拖低增長　傳中央要求國企接手恒大資產
【開市9點半】恒大周三再有債息到期繳付　恒地李家傑斥4億元入股一隻內房股
2021/09/28
【開市9點半】恒大周三再有債息到期繳付　恒地李家傑斥4億元入股一隻內房股
【開市9點半】劉鶴參觀新能源車展　吉利比亞迪介紹成果　半年人民幣定存最高2.7厘
2021/09/27
【開市9點半】劉鶴參觀新能源車展　吉利比亞迪介紹成果　半年人民幣定存最高2.7厘
【開市9點半】中國傳要求地方政府為恒大或破產做準備　恒大重組方案或幾日內公布
2021/09/24
【開市9點半】中國傳要求地方政府為恒大或破產做準備　恒大重組方案或幾日內公布
【開市9點半】恒大今日如期支付公司債利息　譚仔國際今起招股4212元入場
2021/09/23
【開市9點半】恒大今日如期支付公司債利息　譚仔國際今起招股4212元入場
港股 ADR iPhone 13 樓價 惠譽 花旗銀行 恒大 碧桂園 銀行 iPhone

上一篇文章

【ET財經早點1分鐘】美團、阿里美股急跌 港股ADR指數瀉282點

下一篇文章

【恒指夜期+ADR】阿里美團騰訊ADR齊乏力　夜期收市跌85點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大3333】傳中央要求國資背景企業接手恒大資產　潤地、萬科、中國金茂有份
【恒大3333】傳中央要求國資背景企業接手恒大資產　潤地、萬科、中國金茂有份
【高息股攻略】中行8.7厘息挑戰紀錄　股價跌唔落？
【高息股攻略】中行8.7厘息挑戰紀錄　股價跌唔落？
【高息股攻略】中移動7.2厘息罕見　估值跌至近年低位
【高息股攻略】中移動7.2厘息罕見　估值跌至近年低位
【恒指夜期+ADR】阿里美團騰訊ADR齊乏力　夜期收市跌85點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美團騰訊ADR齊乏力　夜期收市跌85點（不斷更新）
【華置停牌】華置急升33%後停牌待公布收購及合併事項　「大劉」劉鑾雄夫婦重手沽恒大損手多少？
【華置停牌】華置急升33%後停牌待公布收購及合併事項　「大劉」劉鑾雄夫婦重手沽恒大損手多少？
【強積金轉年金】300萬強積金退休　轉年金每月可拎幾多？
【強積金轉年金】300萬強積金退休　轉年金每月可拎幾多？