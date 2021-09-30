【開市9點半】港樓價相當於家庭收入19.6年　儲局官員料至少2022年底才加息

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（1）港樓價相當於家庭收入19.6年！金管局最新一份《貨幣與金融穩定情況半年度報告》顯示，上半年家庭負債佔本地生產總值（GDP）比率再創新高，半年間再升0.8個百分點至91.8%。置業負擔能力進一步收緊，第2季樓價與收入比率攀升至19.6，較1997年高峰的14.6更高。

【香港樓市】家庭負債佔GDP比例91.8%創新高 樓價相當於家庭收入19.6年

（2）在市場下跌之際，有儲局官員發聲維穩。

【美股焦點】費城儲行總裁哈克：料聯儲局很快減少買債 至少到2022年底才加息

*今早《ET開市直擊》黃國英（英Sir）為你分析市況做好開市準備，歡迎留言交流*【按此】

（3）中國恒大 （03333） 成功賣產，昨宣布向國企出售盛京銀行 （02066） ，套現近百億元人民幣，恒大系全綫飆升。

【恒大3333】瀋陽國企100億收購恒大盛京銀行持股 恒大全日大升15%、恒大汽車颷44%

（4）惠譽警告，恒大地產和恒大汽車 （00708） 清盤後的剩餘價值可能是「零」。

【恒大3333】惠譽再降恒大系信貸評級、距違約級別只差一級 清盤後剩餘價值為零

（5）新世界發展 （00017） 將成立全新非牟利房社企，冀解決困擾香港多年的住屋問題。

【新世界17】新世界成立非牟利房社企「新世界建好生活」股價升逾4% 讓年輕人更易置業

（6）碧桂園 （02007） 現價股息率7.1厘，為近5年高位。

【高息股攻略】碧桂園股息率逾7厘 「三條紅綫」踩一條

（7）買了iPhone 13到貨未？可能要再延期。

【iPhone 13】日經：越南疫情窒礙iPhone組件生產 iPhone 13交貨時間將延長

（8）網信辦刊文件，要求積極開展算法安全評估、推動算法公開透明等。

【互聯網監管】網信辦：加強互聯網信息服務算法治理 監測算法安全風險

（9）花旗稱，近日濠賭股的股價調整幅度屬反應過度，但是......

【大行報告】花旗全線降濠賭股目標價 博彩法修訂非懲罰措施、長線風險回報吸引（附名單）

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊