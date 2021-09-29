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【美股焦點】三大指數齊升　Netflix漲逾3%

股樓投資 22:44 2021/09/29

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美股三大指數周三（29日）三大指數齊跌，道瓊斯工業平均指數升113.92點及0.33%，報34,413.91點，標準普爾500指數升16.51點及0.38%，報4,369.14點，納斯達克指數升77.58點及0.53%，報14,624.27點。

受惠《鱿魚遊戲》大熱，加上宣布收購遊戲工作室Night School Studio，Netflix（NFLX）漲3.46%。

受美元與美國國債收益率走強拖累，現貨白銀日內跌幅擴大至4.60%，每盎司報21.43美元，First Majestic Silver（AG）跌3.68%，Fortuna Silver Mines（FSM）跌3.81%、Pan American Silver（PAAS）跌3.20%。

同場加映：【iM Cafe】港股24000築底 第四季10大收息股

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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