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全球首富家族公開投資組合 持390億ETF 財富總值1.85萬億

環球政經 21:38 2021/09/29

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全球財富排名第一，創辦沃爾瑪 Walmart 的美國 Walton 家族，公布了他們的投資組合，或者為投資者帶來一些靈感。

Walton 家族在七月下旬持有接近 50 億美元（390億港元）的股票資產，比去年年終增加12億美元（93.5億港元）。據彭博報道，Walton 家族主要投資是一些交易成本較低的指數股票型基金（ETF），以 Vanguard FTSE 新興市場 ETF、Vanguard 短期公債 ETF 及安碩 MSCI 核心新興市場 ETF 佔最大比重。其他投資包括類似的 ETF、資產管理公司Apollo Global Management、雲計算企業 Snowflake 和拼多多。

三星李在鎔重歸韓國首富寶座　超越Kakao創辦人金範秀 【下一頁

彭博資料顯示，Walton 家族的財富達2,380億美元（1.85萬億港元），近一半的財產都是來自1950年創辦全球最大的零售商沃爾瑪。家族多年來一直對其資產保持低調，直至近年大量抛售沃爾瑪的股份，因美國證券交易委員會的條例，公眾才逐漸了解其家族的財富分佈。

Walton 家族持有的 Walton Enterprises 沒有公開其所有資產，但跟據稅務記錄，家族也持有 Tiger Global Management 和 Viking Global Investors 管理的對沖基金。

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記者：羅睿

對沖基金 基金 ETF

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