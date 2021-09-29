【國策概念】習近平：要加快推進生物科技創新和産業化應用

國家總書記習近平主持國家生物安全建設第33次集體學習時強調，中國要推進生物安全領域科技自立自強，打造國家生物安全戰略科技力量，有序推進生物育種、生物製藥等領域產業化應用，把優秀傳統理念同現代生物技術結合起來，集成推廣生物防治、綠色防控技術和模式。

習近平表示，國家生物安全風險防控和治理體係存在短板弱項，生物安全是國家總體安全的重要組成部分，也是影響乃至重塑世界格局的重要力量。應按照以人為本、風險預防、分類管理、協同配合的原則，加強國家生物安全風險防控和治理體係建設，提高國家生物安全治理能力。

習近平強調，要加快推進生物科技創新和産業化應用，推進生物安全領域科技自立自強，打造國家生物安全戰略科技力量，健全生物安全科研攻關機制，嚴格生物技術研發應用監管，加強生物實驗室管理，嚴格科研項目倫理審查和科學家道德教育。促進生物技術健康發展，在尊重科學、嚴格監管、依法依規、確保安全的前提下，有序推進生物育種、生物制藥等領域産業化應用。把優秀傳統理念同現代生物技術結合起來，中西醫結合、中西藥並用，集成推廣生物防治、綠色防控技術和模式，協同規范抗菌藥物使用，促進人與自然和諧共生。

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編輯：曾樂詩