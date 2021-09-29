【初創實習】數碼港與民政局推出初創實習計劃　首階段提供30個實習機會

數碼港與民政事務局合作，宣布推出「青年初創實習計劃」，為年輕人提供機會汲取行業實戰經驗，了解創科行業的發展和前景，同時讓數碼港社群初創公司招募新晉人才。

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該實習計劃首階段為大專院校學生提供30個實習機會，涵蓋數據分析、程式編寫、企業管理、市場策劃、設計及數碼營銷等。年齡介乎18至30歲，持有有效香港永久性居民身份證的全職學生，均可以即日起透過數碼港創科人才綜合招聘平台「iTalent」報名。根據公司過去參與實習計劃的經驗、行業資歷及成就、具體工作與預期成果及人才培育支援工作等準則，計劃於首階段挑選了30個空缺供學生申請。

參加計劃的僱主可以全職、兼職或混合模式聘請實習生，每位實習生每月可以獲政府提供不多於10,500元的資助。實習生需於為期3個月的實習期內，完成至少100小時的工作。實習期間，實習生會獲邀參加由數碼港學院舉辦的不同培訓，例如行業分享會，企業拜訪及工作坊等。

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除了技術性職位及設計相關範疇，實習職位空缺亦涵蓋非技術性的職位，如企業傳訊、業務發展、市場營銷、數據研究等。整體職位空缺以智慧生活範疇佔最多，涉獵包括教育科技、零售科技、醫療科技、物聯網等範疇，亦包括金融科技及電競/數碼娛樂領域。

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