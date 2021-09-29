【新股IPO】東莞農商銀行9889首日掛牌微升4.2% 一手帳面賺330元

東莞農村商業銀行（09889）首日掛牌，開市報8元微升1%，惟後後急挫17.8%至6.51元，後市再回升，曾高見8.4元，全日收報8.25元，較招股價7.92元升4.2%；全日成交2,920萬股，涉資2.14億元；以每手1000股計，一手帳面賺330元。

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東莞農村商業銀行是次上市引入了福民發展為基石投資者，認購10億元股份。福民發展由東莞市人民政府國有資產監督管理委員會間接全資擁有。

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是次集資所得，主要用於強化其資本基礎，以支持業務持續增長，同時可補充其核心一級資本，從而提升資本充足指標，包括核心一級資本充足率、一級資本充足率及資本充足率。

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記者：張以正