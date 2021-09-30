【籃球熱話】米高佐敦內褲被拍賣　競投25日以2.1萬元成交 網民：不明白購買的人是什麼心態

在多年前已經有媒體曾經報導，有不少女生透過社交媒體販賣自己曾穿過的「原味內衣」，引起社會的關注。在國外，除了女生的內衣有價有市外，原來男生的內衣都一樣值錢，甚至可以放在指賣網站上拍賣，甚至最終以天價2,784美元成交(約21,715港元)。當然不是每個男士的內衣都可以賣到2萬多港元，因為內衣的擁有人是籃球之神-米高佐敦( Michael Jordan) 的內衣。

根據美國傳媒《TMZ》報導，佐敦的多年保鑣John Michael Wozniak最近在拍賣平台出售一條米高佐敦經常穿著的內褲，上面還有乾洗標籤、球員姓氏，拍賣行起初定價500美元，經過長達25日的競投後，最終以2,785美元（約＄21,715港元）發售。這並非首次有名人的衣物在網上拍賣，最近美國已故樂壇天王米高積遜（Michael Jackson）的表妹，同埋公開拍賣聲稱是MJ臨死前所使用的靜脈注射藥包。

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在貼文發出後，有人則認為不應該將貼身物品作為拍賣：「不明白購買的人是什麼心態，有別於上衣，內褲是非常貼身的物品，非常嘔心」但網民認為價錢合理，也極具收藏價值：「可能有人認為以接近3,000美元的價錢買下一條二手內褲是不值，但可能購買的人本身是MJ的支持者。同時，此內褲也是具升值潛力的投資品，可能日後同一條內褲以更高的價錢賣出呢」、「一條女生穿過的內褲都不便宜，這是一條經認證的籃球之神內褲，簡直是物有所值」

同時，有人也不齒保鑣的行為，認為不應該以此謀取私利：「到底當日是什麼原因，驅使他去偷MJ的內褲呢」、「保鑣作為身邊最信任的人，居然去偷僱主的內衣，這種行為是不應該的，甚至以此作為媒利的工具。其實如果MJ要追究的話，他已經犯下了偷竊的罪行。」

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責任編輯：陳頌潔