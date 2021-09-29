虛擬保險跳入實體店 合作開健康中心 發揮協同效應

虛擬保險公司保泰人壽（Bowtie）跳出綫上「軟攻」綫下市場，與醫療保健中心莊柏醫療成立一站式健康醫療服務中心「Bowtie & JP Health」。Bowtie早前成立兩周年之際，宣布已為超過3萬名香港人提供總額達100億港元的保障額，每月錄得雙位數增長，公司近來搞作多多，於年頭先進軍咖啡店市場，於灣仔鬧市開設「Bow Coffee」，其後更開設醫療服務中心，Bowtie聯合創辦人及聯合行政總裁顏耀輝表示，藉以醫療中心服務讓大眾了解自己健康狀況，有望與莊柏醫療產生協同效應，配合公司網站提供資訊，有信心可以吸納更多人認識公司。

如何令客戶群記得品牌，相信是一個令人沉思的問題，大量投放廣告似乎效用不大，直接開一間保險實體公司，似乎又太「Hard Sell」。「香港太多廣告了，你望完也不會記得。」顏耀輝笑言，與其硬銷，倒不如以軟性推廣，拉近顧客與Bowtie的關係，提升品牌的可信度，間接增加客源。

開咖啡店宣傳品牌

Bowtie早前指，去年的生意額增長10倍，並歸因公司網站提供了不少醫療資訊，瀏覽數由20萬增至200萬，亦提供網上平台，令到客戶留在家中可購買保險，在購買的體驗上亦加了不少分。於上半年，公司銷售方面每月錄25%增長，首五個月新造保費已超過去年全年。當時，顏耀輝指，約三分一客戶為回頭客，可見Bowtie仍具備一定的客流量。

年初時，Bowtie在灣仔物色到一個兩層高、過千呎的地方，當中一層作辦公室之用，但則未想到該如何運用地舖，正陷入苦思之際，竟萌生起由綫上走至綫下的念頭，但不是開設保險公司，而是開設咖啡店，若顧客有意購買保險，仍須在綫上辦妥。

顏耀輝表示，以類似「前舖後居」的模式經營「Bow Coffee」，給予同事、客戶及街坊慢活享受的空間。他指出，咖啡店經常滿座，而且有不少與公司合作搞活動，增加曝光率，潛移默化也能作軟性宣傳，「可能你買杯咖啡，望到Logo（標誌），都可能會知是Bowtie」。以4月至5月所舉辦的活動為例，Facebook聯同加油香港基金與Bow Coffee合作，場內特設展覽提供超過20條關於網絡安全的問題，顧客亦可於互動區域內填寫及分享他們的自身經歷，同時也可令參與活動人士間接接觸品牌。

除了Bow Coffee外，公司又瞄準市場需求，開設醫療中心。醫療中心主要提供預防性治療服務，例如疫苗接種及身體檢查等保健服務。顏耀輝指，以往大多港人的觀念大多是「有病才會看醫生」，在新冠肺炎期間，大眾對自身健康的關注程度上升，「你在Google的搜尋趨勢都會見到好多人尋找有關亞健康的問題，如甩頭髮、皮膚問題和失眠等，其實只要做一做身體檢查，你可能會發現沒甚麼問題，但也可以改善自身健康。」

保健服務增潛在客源

公司留意到年輕一輩喜歡了解自己的狀況，並以買保險作為比喻，「例如你買保險，都會想知詳情才決定是否購買；而這兒的中醫師會跟你講多少少，看完可能你都不知他說甚麼，但你都會想了解何謂虛火、有熱毒，從生活習慣、飲食各方面作改善。」顏耀輝以自身做例子，指在疫情期間由於少做運動，食外賣的次數過於頻繁，使用儀器檢測後，發現遠超想像體脂肪率達21%，「我見完營養師後，便開始戒糖，一周做兩次運動，所以就跌得好快，現在脂肪率也保持在14%。」

顧耀輝留意到Bowtie的客群平均年齡約34歲，三分一為30歲以下，大多從事高知識工作，因此選擇落戶在灣仔地段，增加與客人間的互動。他表示，現時上網買保險具有優勢，「上網可以比較資料，但親身去做身體檢查，即是看治療師，則難以在網上進行，醫療中心就可以發揮到這個作用。」

細觀咖啡店與醫療中心的距離不遠，只隔了兩個街口，原來顏耀輝有意將此打造成一個「小社區」，當顧客做完身體檢查後，則可選擇前往咖啡店休息。有別於一般綫上單純開設實體店，Bowtie似乎較着重與其他公司合作。他續指，希望藉合夥企業形式與莊柏醫療一同經營，可產生「協同效應」，把綫上的客源帶入實體店內，同時又可以拓展新客源，發揮「一加一大於二」的功效。

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