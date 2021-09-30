【人間有愛】女學生乘的士遺$2000支票 司機專程到校歸還 網民：司機中的典範

有時候在的士遺失財物，的確令人悶悶不樂，但你有沒有試過失而復得的經歷？近日有網民於網上討論區發文，指自己乘的士回大學宿舍時，不小心發生了一件事…

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【職場熱話】打工仔本獲批半工讀進修 卻遭上司出爾反爾 網民：比你是人情 不比是道理 【下一頁】

此貼文一出引來網民恭喜樓主尋回失物，同時感謝該名司機人間有情、守望相助，為業界樹立好榜樣，「人間有情，守望相助」、「司機中的典範！」、「好人好事！」、「路不拾遺真漢子」

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責任編輯：陳頌潔