亞馬遜首推家居保安機械人Astro 售價7800元 私隱問題惹關注

亞馬遜 Amazon 推出最新研發的家居保安機械人Astro，這確實使中產家庭解決很多家居安全問題，但同時亦引起不少個人私隱的憂慮。

Astro經過四年研發，樣子可愛，並擁有一個類似潛望鏡的鏡頭，能延伸到一般人的視覺高度，主人能將它指派到特定的位置巡邏，當主人忙於視像通話時，它會像保鑣一樣在主人身邊侍奉，功能似足電影星球大戰的機械人。

這個Astro將會在今年年尾付運到第一批用家，售價為999美元（7,800港元）。亞馬遜技術設備總監Dave Limp相信，Astro將會在未來5至10年普及，成為大多數家庭必不可少的一部份。

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電子前線基金會政策分析師 Matthew Guariglia 則對這個機械人有所保留，他指出Astro如同一個會行走的iPad在家中走來走去，現在的消費者相比起幾年前，己十分重視私隱問題。

亞馬遜則表示，Astro 內置維護私隱的系統，確保不會闖入被禁止進入的範圍。

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記者：羅睿