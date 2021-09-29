  • 30°C
香港時間 : 2021929日 (三) 20:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

亞馬遜首推家居保安機械人Astro 售價7800元 私隱問題惹關注

環球政經 19:57 2021/09/29

分享：

亞馬遜 Amazon 推出最新研發的家居保安機械人Astro，這確實使中產家庭解決很多家居安全問題，但同時亦引起不少個人私隱的憂慮。

Astro經過四年研發，樣子可愛，並擁有一個類似潛望鏡的鏡頭，能延伸到一般人的視覺高度，主人能將它指派到特定的位置巡邏，當主人忙於視像通話時，它會像保鑣一樣在主人身邊侍奉，功能似足電影星球大戰的機械人。

這個Astro將會在今年年尾付運到第一批用家，售價為999美元（7,800港元）。亞馬遜技術設備總監Dave Limp相信，Astro將會在未來5至10年普及，成為大多數家庭必不可少的一部份。

【Apple】傳蘋果正研發iPhone新功能　有助檢測抑鬱症和認知障礙 【下一頁

電子前線基金會政策分析師 Matthew Guariglia 則對這個機械人有所保留，他指出Astro如同一個會行走的iPad在家中走來走去，現在的消費者相比起幾年前，己十分重視私隱問題。

亞馬遜則表示，Astro 內置維護私隱的系統，確保不會闖入被禁止進入的範圍。

同場加映 【iM會客室】內房科技發力 恒指玩轉勢？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：羅睿

機械人 Amazon 家居

下一篇文章

領展傳洽購澳洲悉尼3個商場股權 包括當地購物景點QVB
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大危機】傳中央爭取多間國企 接手恒大資產 潤地萬科及另一間內房上榜
【恒大危機】傳中央爭取多間國企 接手恒大資產 潤地萬科及另一間內房上榜
【限電風波】麥格理看好6股 將受惠內地大規模限電
【限電風波】麥格理看好6股 將受惠內地大規模限電
【打針有獎抽】富豪國際酒店集團推疫苗大抽獎 獎品多達1,154份 今日起接受登記
【打針有獎抽】富豪國際酒店集團推疫苗大抽獎 獎品多達1,154份 今日起接受登記
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
【新股IPO】譚仔國際2217上市今截飛 傳以低於招股價中位數定價
【新股IPO】譚仔國際2217上市今截飛 傳以低於招股價中位數定價
【限電風波】東北多地斷電停水 蠟燭訂單暴增十倍
【限電風波】東北多地斷電停水 蠟燭訂單暴增十倍