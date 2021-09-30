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【萬聖節熱話】《詭屋驚凶實錄》原型「鬼屋」 934萬港元出售

理財智慧 09:00 2021/09/30

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快到萬聖節，不知道大家會不會看一套鬼戲去應節，改編自恐怖片《詭屋驚凶實錄》（The Conjuring）的著名「鬼屋」近日以120萬美元（約934萬港元）出售。位於美國 Burrillville 的 1677 Round Top 路段，佔地 3,000 平方英尺，屋內有三間臥室和兩間浴室。據悉，業主在2019年以44萬美元（約342萬港元）購買。

入住以後，業主表示「屋子存在靈異事件，例如：經常房門自行打開、聽到敲門聲和腳步聲等。」

【延伸閱讀】海洋公園「哈囉喂全園祭」踏入20周年 大玩「新常態 • 玩過界」兼推$6,888Glamping限定體驗直擊嘩鬼變身  【下一頁

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【Halloween2021】惡人再臨迪士尼樂園！日夜兩大玩法盡情慶祝萬聖節 【下一頁

由華裔導演溫子仁執導的《詭屋驚凶實錄》在2013年上映，故事描述超自然現象探究者艾德與蘿琳·華倫夫婦（Ed and Lorraine Warren）到該屋子驅魔。雖然這間「鬼屋」並非電影內的場景，但卻是故事的原型，所以經常吸引遊人打卡。

同場加映：【iM Cafe】港股24000築底 第四季10大收息股

 

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責任編輯：陳頌潔

萬聖節 電影 恐怖片 導演

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