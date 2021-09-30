【小米手機】小米推3 款全新智能手機 具電影攝影功能 機價由港幣 2,999元起

為迎接第二期的消費劵，各大商戶也搶攻市場，兩大手機品牌Samsung及Apple早前先後推出新手機，小米於周三（29日）也宣佈於香港推出 3 款全新智能手機，包括Xiaomi 11T 和 Xiaomi 11T Pro，以及Xiaomi 11 Lite 5G NE。

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其中Xiaomi 11T Pro 是首款採用獨家研發的 120W Xiaomi HyperCharge 技術的智能手機，並在世界各地陸續推出。以上技術令手機能夠在短短 17 分鐘內實現 100%充電。Xiaomi 11T Pro 還搭載三攝鏡頭—包括專業級 1 億 800 萬像素標準廣角鏡頭、2 倍遠攝微距鏡頭以及 120° 超廣角鏡頭。同時有智能電影攝影功能，允許用戶使用與數碼相機相等的智能 ISO 技術進行拍攝。Xiaomi 11T Pro 提供 12GB+256GB，建議零售價為港幣 4,399 元。

而Xiaomi 11T 則設有超高清三攝鏡頭，以及一系列簡單易入手的 AI 性能，讓每個人更能輕易體驗拍攝帶來的趣味。Xiaomi 11T 同樣配備專業級 1 億 800 萬像素標準廣角鏡頭、２倍遠攝微距鏡頭以及 120°超廣角鏡頭。更甚的是，配備 AI 功能，當中具有一鍵 AI 電影拍攝模式，只需單擊一下，即可造出有如專業電影攝影師的技巧。而 Xiaomi 11T 將提供 8GB+256GB，建議零售價為港幣 3,699 元。

第三款手機Xiaomi 11 Lite 5G NE 的特點是有超薄輕巧機身，手機厚度僅 6.81 毫米，重量只有 158 克 。Xiaomi 11 Lite 5G NE 同樣配備 6400 萬主鏡頭、800 萬超廣角攝像頭和 500 萬遠攝微距鏡頭，亦附有一系列智能功能，包括一鍵 AI 電影拍攝功能、電影感濾鏡和一個全新 Vlog 模式。除了經典的松露黑、糖果藍、蜜桃粉色，今次亦另外新增了一款全新的顏色——如初雪般的雪花白。建議零售價港幣 2,799 元及港幣 2,999 元。

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以上三款手機Xiaomi 11T Pro、Xiaomi 11T 及 Xiaomi 11 Lite 5G NE 會在 10 月 1 日起於小米之家、各大運營商及零售商正式發售。10 月 1 至 7 日期間，購買 Xiaomi 11T Pro、Xiaomi 11T 及Xiaomi 11 Lite 5G NE 均可獲贈豐富禮品。10 月 1 至 3 日期間，於 mi.com 購買 Xiaomi11T Pro、Xiaomi 11T 及 Xiaomi 11 Lite 5G NE 更可獲額外禮品。

同時，小米於周三也於香港公佈推出新款平板電腦 Xiaomi Pad 5 ，以及多款全新智能生活產品包括藍牙耳機 Buds 3、小米掃拖機器人 2、小米掃拖機器人 2 Pro、小米空氣淨化器 4 Pro 及小米智能投影機 2。

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責任編輯：陳頌潔