【賢行軼事@iM網欄】真正贏家：如何在《魷魚遊戲》中獲勝？

近日被廣泛討論的韓國電視劇《魷魚遊戲》被不少人歸納為「生存遊戲」的劇種,其實經過多年累積的影視作品,「生存遊戲」已慢慢成為一種能獨立成科的劇種了。曾經有評論認為這是由於電子遊戲的盛行,而這劇種是將遊戲電影化、實體化的一項變奏。在電子遊戲裡,生命只要按一下按鈕便會重來,如果人生真的可以如在電子世界裡一樣輕易重來,大家對生命所經歷的便可以像一場遊戲,或許思想和行為會更大膽,更能天馬行空,也能更過癮,人生如「戲」,不止是「戲劇」也可以是「遊戲」了!

而「生存遊戲」劇種的重點在於「生存」,不同故事會經歷不同情節,但都離不開參與者為了存活下來必須經歷一番競爭,若最終勝利者只有一位,那主脈絡參賽者都會1因不同原因逐一相繼死去。有些故事是一組人一起過五關斬六將爭取逃出生天的,而《魷魚遊戲》的設定則需互相鬥爭的設定,即是你的成功有時候要建築在對手的失敗之上。這種一將功成萬骨枯的「零和遊戲」(Zero-sum Game) 設定就演生很多觀眾感到劇情很能反映殘酷的現實。但現實真的只有一方的得益必然會造成另一方損失的「零和遊戲」嗎?

曾經看過《魷魚遊戲》導演李東赫的訪問,他想呈現給觀眾的故事是,觀眾會覺得參賽者感受到的,只有絕望、恐懼、憤怒和悲傷,但同時又如他們生活的世界一樣,不會失去人性,並會持續對人性抱持希望。

大家在現實生活,從讀書時期到出來社會工作,無論你是力爭上游或只是想安穩度日都曾經歷一番努力或付出,各種考試、比較都少不了。就算你如何淡薄,找工作時也會面對其他求職者,世上只有極少數人無需面對任何競爭吧!所以大家在看《魷魚遊戲》時都會很容易解讀成於現實世界也需面對如此種種殘酷的情況,只是戲劇誇張了而已,本質都是一樣,從而也感到我們自己很可憐。我們有其他選擇嗎?

絕對有!《魷魚遊戲》中參賽者其實也曾有選擇,我們現實世界也有,就是跳出看似不可改變的設定,方能成為真正的贏家。在《魷魚遊戲》中所謂的最後勝出者,其實內心也感到輸了,唯有跳出「零和遊戲」的既定思維。

真正善良、優秀的人,會因別人的成功也感高興,會替別人感歡喜,在小朋友的運動場上,我們不時都會看到這畫面,就算在職業運動員身上也會看到,若我們能重拾和保持這種心態,你已經有脫離人生的「零和遊戲」特質了。而對於於社會已有一定經歷的人,「若你有幸成功,就有責任拉下面的人一把!」 (If you’re lucky enough to have done well, then it’s your responsibility to send the elevator back down.) 當初誰曾給你幫助,你對世間其中一個最大的回饋,就是對現在的年輕人作出你曾接受過的支持。

你可能會說這樣很笨呀!因為不知道別人會否也是這麼想,若別人都自私,那我豈不吃大虧?我做的笨事不算少,但自身經驗告訴我,今天吃虧的事,明天你也許發現很有意義,當然你會遇上壞人,但你要相信自己再微不足道的事,也會影響到別人。世上其實也充斥著「非零和遊戲」 (non-zero-sum game) 或經濟學上所說的「變和遊戲」(variable-sum game),不然不會有各式各樣的商業合作或交易都會不會成立,我們對人性的善永遠有選擇的,只要跳出以為唯一的遊戲規則,打破第一道裂縫,你將會成為真正的遊戲勝利者。

作者_廖寶賢簡介: 行走不同國際品牌十多年,鍾意玩、鍾意新嘗試,永遠追求突破,相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

