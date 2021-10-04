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【賢行軼事@iM網欄】真正贏家：如何在《魷魚遊戲》中獲勝？

名人薈萃 08:20 2021/10/04

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近日被廣泛討論的韓國電視劇《魷魚遊戲》被不少人歸納為「生存遊戲」的劇種，其實經過多年累積的影視作品，「生存遊戲」已慢慢成為一種能獨立成科的劇種了。曾經有評論認為這是由於電子遊戲的盛行，而這劇種是將遊戲電影化、實體化的一項變奏。在電子遊戲裡，生命只要按一下按鈕便會重來，如果人生真的可以如在電子世界裡一樣輕易重來，大家對生命所經歷的便可以像一場遊戲，或許思想和行為會更大膽，更能天馬行空，也能更過癮，人生如「戲」，不止是「戲劇」也可以是「遊戲」了！

 

而「生存遊戲」劇種的重點在於「生存」，不同故事會經歷不同情節，但都離不開參與者為了存活下來必須經歷一番競爭，若最終勝利者只有一位，那主脈絡參賽者都會１因不同原因逐一相繼死去。有些故事是一組人一起過五關斬六將爭取逃出生天的，而《魷魚遊戲》的設定則需互相鬥爭的設定，即是你的成功有時候要建築在對手的失敗之上。這種一將功成萬骨枯的「零和遊戲」(Zero-sum Game) 設定就演生很多觀眾感到劇情很能反映殘酷的現實。但現實真的只有一方的得益必然會造成另一方損失的「零和遊戲」嗎？

曾經看過《魷魚遊戲》導演李東赫的訪問，他想呈現給觀眾的故事是，觀眾會覺得參賽者感受到的，只有絕望、恐懼、憤怒和悲傷，但同時又如他們生活的世界一樣，不會失去人性，並會持續對人性抱持希望。

 

大家在現實生活，從讀書時期到出來社會工作，無論你是力爭上游或只是想安穩度日都曾經歷一番努力或付出，各種考試、比較都少不了。就算你如何淡薄，找工作時也會面對其他求職者，世上只有極少數人無需面對任何競爭吧！所以大家在看《魷魚遊戲》時都會很容易解讀成於現實世界也需面對如此種種殘酷的情況，只是戲劇誇張了而已，本質都是一樣，從而也感到我們自己很可憐。我們有其他選擇嗎？

 

絕對有！《魷魚遊戲》中參賽者其實也曾有選擇，我們現實世界也有，就是跳出看似不可改變的設定，方能成為真正的贏家。在《魷魚遊戲》中所謂的最後勝出者，其實內心也感到輸了，唯有跳出「零和遊戲」的既定思維。

 

真正善良、優秀的人，會因別人的成功也感高興，會替別人感歡喜，在小朋友的運動場上，我們不時都會看到這畫面，就算在職業運動員身上也會看到，若我們能重拾和保持這種心態，你已經有脫離人生的「零和遊戲」特質了。而對於於社會已有一定經歷的人，「若你有幸成功，就有責任拉下面的人一把！」 (If you’re lucky enough to have done well, then it’s your responsibility to send the elevator back down.) 當初誰曾給你幫助，你對世間其中一個最大的回饋，就是對現在的年輕人作出你曾接受過的支持。

 

你可能會說這樣很笨呀！因為不知道別人會否也是這麼想，若別人都自私，那我豈不吃大虧？我做的笨事不算少，但自身經驗告訴我，今天吃虧的事，明天你也許發現很有意義，當然你會遇上壞人，但你要相信自己再微不足道的事，也會影響到別人。世上其實也充斥著「非零和遊戲」 (non-zero-sum game) 或經濟學上所說的「變和遊戲」(variable-sum game)，不然不會有各式各樣的商業合作或交易都會不會成立，我們對人性的善永遠有選擇的，只要跳出以為唯一的遊戲規則，打破第一道裂縫，你將會成為真正的遊戲勝利者。

作者_廖寶賢簡介：

行走不同國際品牌十多年，鍾意玩、鍾意新嘗試，永遠追求突破，相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

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撰文 : 廖寶賢

欄名 : 賢行軼事

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