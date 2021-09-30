【電子消費券】消費券效應不如預期？　食肆盼次輪消費券更多用於飲食

▲ 有餐廳透露，自消費券推出以來，生意有1成至1成半的增長，但同時亦多多項正面因素影響。（資料圖片）

電子消費券由8月1日正式派發至今，不少商戶亦乘勢推出優惠，吸引消費。有餐廳透露，生意有1成至1成半的增長，但認為市民傾向把消費券用於購買電子產品、日常生活，盼第二輪消費券對業界有更大幫助。

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台式火鍋店寬巷子傳訊總監林柏希表示，消費券正式發放前，對其期望頗大；最終帶動生意增長不足10%。他認為難以100%肯定增長是源於消費券，因有多項正面因素影響，如正值暑假旺季、市民留港消費等。

然而，林相信消費券所帶來的間接效應確實存在，「例如市民口袋內多了幾千元，使錢時亦會疏爽一點、食豪一點。」對於即將派發的第二輪消費券，寬巷子則把審慎樂觀的態度。林柏希解釋，市民把第二輪消費券更傾向用於飲食，加上10月1日連同星期六、日有3天假期，期望可刺激生意增長10%。

雞翼專門店Wingman聯合創辦人羅卓升亦透露，受首輪電子消費券影響，公司8月份的生意額上升了約1成半，人均消費大概100元。配合第二輪消費券，相信能為該企已推出的90分鐘雞翼放題帶來約1成的生意額升幅。他提到，市民可能傾向把首輪消費券花在電子產品或日常交通上，希望次輪能為餐飲業界帶來更多收益。

中小企餐廳難敵連鎖店的優惠攻勢？

不過，有小店卻認為未能受惠於消費券。Zenon Café負責人梁小姐表示，其餐廳8月份的生意額較7月下跌約2成半。她表示，因連鎖餐飲集團與商場聯合推出不同優惠，把人流都轉移過去，其店即便推出以消費券支付可享額外9折的優惠仍難以競爭。梁更認為，一眾中小企商戶本來還期待消費券能當「及時雨」，但最終得益的只有大財團。她相信第二輪消費券的情況應與第一輪分別不大，擬把9折優惠延至10月底，希望屆時生意好轉。

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記者：葉泳珊、李智美