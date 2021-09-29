【新股IPO】安永：地緣政治令亞太區IPO市場有放緩跡象　香港全年IPO活動仍保持強勁

▲ 安永：地緣政治令亞太區IPO市場有放緩跡象 香港全年IPO活動仍保持強勁

中國證監會早前表示，將會設立北京證券交易所，為初創期創新型中小企業提供直接融資渠道。安永大中華區上市服務主管合夥人何兆烽指，北交所目前尚無正式開市時間表，但市場預計將是2022年才會啟動，因此香港2021年全年IPO活動，將繼續保持強勁勢頭。

本港新股市場近月轉淡，安永亞太區上市服務主管合夥人蔡偉榮表示，IPO活動已經連續增長多個季度，目前亞太區新股市場有開始暫時放緩的跡象，主要原因包括美中局勢緊張，以及區內各國政府舉措可能對增長造成影響，因此與以往相比，有意上市的企業或會受到更大的壓力和面對更多的障礙。

安永發表報告指，今年首三季度全球IPO數量共計1635宗，總集資額達3307億美元，兩者數目上均已超過去年全年，分別按年增長87%及99%。而首三季亞太區共有750宗IPO，按年增長35%，集資規模達1234億美元，按年增44%。

安永表示，亞太區新股市場在第三季度保持穩步增長勢頭，但由於地緣政治局勢緊張，預期市場將持續波動，該區IPO活動可能很快就會放緩。

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記者：梁安琪